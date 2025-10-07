Marcha de apoyo a Palestina encabeza las movilizaciones en CDMX este martes
Este martes 7 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán en apoyo a Palestina, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, cuatro eventos de esparcimiento y 11 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas Programadas
1. Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 09:00 h
- Ruta: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos → Senado de la República
- Demanda: Legalización del cannabis y derechos de los usuarios.
- Organización: Movimiento Cannábico Mexicano
- Aforo estimado: 300 personas
2. Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”
- Hora: 09:30 h
- Ruta: Monumento a la Revolución → Zócalo Capitalino
- Demanda: Fin a la guerra en Palestina y apoyo a su autodeterminación.
- Aforo estimado: 1,200 personas
3. Coordinación General de Solidaridad con Palestina
- Hora: 16:00 h
- Ruta: Hemiciclo a Juárez → Embajada de Estados Unidos
- Demanda: Cese de hostilidades en Gaza y relaciones éticas del gobierno mexicano con Medio Oriente.
- Aforo estimado: 500 personas
Concentraciones Relevantes
4. 40 Días por la Vida
- Hora: 08:00 h
- Ubicaciones múltiples: Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
- Demanda: Rechazo al aborto; vigilia y oración.
- Aforo estimado: 40 personas
5. Colectivo “Luz Rebelde” – Escuela Nacional Preparatoria No. 8
- Hora: 09:00 h
- Ubicación: Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón
- Destino: Hemiciclo a Juárez → Embajada de EE.UU.
- Demanda: Solidaridad con Palestina.
- Aforo estimado: 80 personas
6. Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio
- Hora: 09:30 h
- Ubicación: Reclusorio Varonil Oriente, Iztapalapa
- Demanda: Justicia por feminicidio de mujer en 2021.
- Aforo estimado: 30 personas
7. Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes
- Hora: 10:00 h
- Ubicación: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
- Demanda: Rechazo al aumento del IEPS.
- Aforo estimado: 2,000 personas
8. Comité por Palestina – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Hora: 10:00 h
- Ubicación: Ciudad Universitaria, Coyoacán
- Actividades: Brigadas informativas, caminata a estación Metro para dirigirse a manifestación principal.
- Aforo estimado: 100 personas
9. Movimiento Cannábico Mexicano
- Hora: 12:00 h
- Ubicación: Senado de la República
- Demanda: Regulación del cannabis para uso personal.
- Aforo estimado: 30 personas
10. Alianza por un Futuro Mejor – Jubilados y Pensionados
- Hora: 11:00 h
- Ubicación: Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc
- Demanda: Integración de prestaciones.
- Aforo estimado: 50 personas
11. Académicos con Palestina – UNAM
- Hora: 13:30 h
- Ubicación: “Espejo de Agua”, UNAM
- Destino: Embajada de Estados Unidos
- Demanda: Condena a la guerra y ruptura de relaciones académicas con universidades pro-guerra.
- Aforo estimado: 400 personas