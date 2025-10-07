Marcha de apoyo a Palestina encabeza las movilizaciones en CDMX este martes

| 07:04 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX para este 7 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 7 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán en apoyo a Palestina, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, cuatro eventos de esparcimiento y 11 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas

1. Colectivo “La Comuna 4:20”

  • Hora: 09:00 h
  • Ruta: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos → Senado de la República
  • Demanda: Legalización del cannabis y derechos de los usuarios.
  • Organización: Movimiento Cannábico Mexicano
  • Aforo estimado: 300 personas

2. Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”

  • Hora: 09:30 h
  • Ruta: Monumento a la Revolución → Zócalo Capitalino
  • Demanda: Fin a la guerra en Palestina y apoyo a su autodeterminación.
  • Aforo estimado: 1,200 personas

3. Coordinación General de Solidaridad con Palestina

  • Hora: 16:00 h
  • Ruta: Hemiciclo a Juárez → Embajada de Estados Unidos
  • Demanda: Cese de hostilidades en Gaza y relaciones éticas del gobierno mexicano con Medio Oriente.
  • Aforo estimado: 500 personas

Concentraciones Relevantes

4. 40 Días por la Vida

  • Hora: 08:00 h
  • Ubicaciones múltiples: Tlalpan, Roma Sur, Coyoacán y Condesa
  • Demanda: Rechazo al aborto; vigilia y oración.
  • Aforo estimado: 40 personas

5. Colectivo “Luz Rebelde” – Escuela Nacional Preparatoria No. 8

  • Hora: 09:00 h
  • Ubicación: Col. Merced Gómez, Álvaro Obregón
  • Destino: Hemiciclo a Juárez → Embajada de EE.UU.
  • Demanda: Solidaridad con Palestina.
  • Aforo estimado: 80 personas

6. Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio

  • Hora: 09:30 h
  • Ubicación: Reclusorio Varonil Oriente, Iztapalapa
  • Demanda: Justicia por feminicidio de mujer en 2021.
  • Aforo estimado: 30 personas

7. Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes

  • Hora: 10:00 h
  • Ubicación: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
  • Demanda: Rechazo al aumento del IEPS.
  • Aforo estimado: 2,000 personas

8. Comité por Palestina – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

  • Hora: 10:00 h
  • Ubicación: Ciudad Universitaria, Coyoacán
  • Actividades: Brigadas informativas, caminata a estación Metro para dirigirse a manifestación principal.
  • Aforo estimado: 100 personas

9. Movimiento Cannábico Mexicano

  • Hora: 12:00 h
  • Ubicación: Senado de la República
  • Demanda: Regulación del cannabis para uso personal.
  • Aforo estimado: 30 personas

10. Alianza por un Futuro Mejor – Jubilados y Pensionados

  • Hora: 11:00 h
  • Ubicación: Ágora de Tlatelolco, Cuauhtémoc
  • Demanda: Integración de prestaciones.
  • Aforo estimado: 50 personas

11. Académicos con Palestina – UNAM

  • Hora: 13:30 h
  • Ubicación: “Espejo de Agua”, UNAM
  • Destino: Embajada de Estados Unidos
  • Demanda: Condena a la guerra y ruptura de relaciones académicas con universidades pro-guerra.
  • Aforo estimado: 400 personas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Juez gira orden de arresto a Lex Ashton “N” por homicidio en el CCH Sur

Ciudad de México

Juez gira orden de arresto a Lex Ashton “N” por homicidio en el CCH Sur

¿Cómo va el saldo por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa?

Ciudad de México

¿Cómo va el saldo por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa?

Lluvias fuertes en CDMX: hay alerta amarilla y naranja

Ciudad de México

Lluvias fuertes en CDMX: hay alerta amarilla y naranja

“¡Me quiere morder!”: policía evita que hombre se lance desde hotel en CDMX

Ciudad de México

“¡Me quiere morder!”: policía evita que hombre se lance desde hotel en CDMX

Etiquetas: ,