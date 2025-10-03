Marcha del 2 de octubre deja pérdidas a 24 comerciantes del Centro Joyero

GENERANDO AUDIO...

Centro Joyero en el Centro Histórico. Foto: Cuartoscuro

Comerciantes del Centro Joyero de la Ciudad de México (CDMX) reportaron que hay 24 negocios afectados, algunos con seguro y otros sin protección, luego de los disturbios registrados la tarde de ayer durante la marcha del 2 de octubre en el Centro Histórico.

Los afectados mantienen diálogo con autoridades de la capital para calcular los montos de las pérdidas.

Gerardo Cleto López, del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar, lamentó la actuación de la Policía:

“No basta con que la Policía se haga presente como lo han dicho los compañeros; es una policía presente que no actúa, una policía que deja a los encapuchados agredir y violentar, no es suficiente.”

Por su parte, Mónica Vargas, dueña de un negocio del Centro Joyero, expresó su impotencia ante la situación:

“Es una estupidez por parte del Gobierno que ponga policías y que les diga ‘quédate aquí esperando a ver qué te hacen y no puedes tocarlos’. Nosotros vimos cómo estaban robando y saqueando y no podíamos hacer nada.”

Los comerciantes ya interpusieron denuncias ante las autoridades correspondientes. Por el momento, no pueden operar y desconocen por cuánto tiempo permanecerá cerrada su actividad.

Se estima que las pérdidas económicas por ventas no realizadas superan los 300 millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad, que concentra alrededor de 3 mil 500 establecimientos mercantiles.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]