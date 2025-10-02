Marcha 2 de octubre 2025. Cuartoscuro/ilustrativa

Este jueves 2 de octubre se cumplen 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que se llevará a cabo la tradicional marcha en memoria del movimiento estudiantil de 1968. Universitarios, colectivos sociales y agrupaciones civiles se concentrarán en distintos puntos de la Ciudad de México para participar en la movilización.

EN VIVO: MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE EN CDMX

Blindan Palacio Nacional A unas horas de las movilizaciones por el 2 de octubre, Palacio Nacional luce completamente blindado. Vallas metálicas de unos dos metros de altura resguardan el inmueble, también la Catedral Metropolitana. Extintores están listos para ser utilizados por elementos de la policía en caso de que se requiera

¿A qué hora iniciará la marcha del 2 de octubre en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, los contingentes comenzarán a reunirse en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, a partir del mediodía. La marcha tiene previsto iniciar a las 16:00 horas, rumbo al Zócalo capitalino.

Las autoridades capitalinas recomendaron tomar previsiones, ya que durante la tarde habrá cortes a la circulación en avenidas principales del Centro Histórico.

Ruta de la marcha del 2 de octubre en CDMX

La ruta confirmada para este 2025 será la siguiente:

Inicio en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco)

(Tlatelolco) Avenida Ricardo Flores Magón

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida 5 de Mayo

Llegada al Zócalo de la Ciudad de México

Se prevén cierres escalonados conforme avance la movilización.

Operativo de seguridad y movilidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de acompañamiento en la ruta de la marcha para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes. Se exhorta a la ciudadanía a considerar vías alternas de transporte y tomar precauciones por los cierres viales en el primer cuadro de la capital.