Manifestación por desaparecidos de Ayotzinapa en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Colectivos y familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, encabezaron una movilización en la Ciudad de México como parte de la 131 Acción Global por Ayotzinapa y México, a un mes de que se cumplan 11 años de los hechos violentos.

La marcha inició en el Ángel de la Independencia y avanza sobre Paseo de la Reforma con rumbo al Hemiciclo a Juárez, acompañada por estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y organizaciones solidarias.

Padres y madres de los normalistas consideran que, pese al inicio de una nueva administración federal, aún están lejos de obtener respuestas sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Cierre vial en Reforma por manifestación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó cortes viales debido al contingente. Reforma permanece cerrada desde el Ángel hasta el Centro Histórico, con paso únicamente en el sentido hacia Chapultepec y por los carriles laterales.

Pase de lista por desaparecidos en Ayotzinapa

En el recorrido, los organizadores realizaron el pase de lista en el antimonumento a los 43, recordando a los normalistas desaparecidos.

La movilización es acompañada también por integrantes de la Comunidad de Acción Social Sociológica y colectivos estudiantiles.

