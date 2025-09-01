GENERANDO AUDIO...

Ruta de la marcha La Resistencia en CDMX Foto: Getty Images.

La marcha “La Resistencia” se realizará este domingo en la Ciudad de México, con recorrido por calles de la alcaldía Cuauhtémoc. El punto final será el Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa.

Recorrido de la marcha en CDMX

El inicio está programado a las 11:00 horas en la avenida Sevilla, al sur de la ciudad. A lo largo del trayecto, los asistentes harán distintas paradas en puntos clave antes de llegar a su destino final.

Puntos clave de la movilización

La convocatoria de la marcha incluye los siguientes horarios y ubicaciones:

11:00 h – Organización en Av. Sevilla (hacia el sur).

– Organización en Av. Sevilla (hacia el sur). 12:00 h – Primer punto de reunión: Av. Chapultepec entre Sevilla y Londres. Avance por Av. Salamanca y después hacia Av. Oaxaca.

– Primer punto de reunión: Av. Chapultepec entre Sevilla y Londres. Avance por Av. Salamanca y después hacia Av. Oaxaca. 12:30 h – Segundo punto de reunión: Camellón de Durango De ahí la marcha sigue por Álvaro Obregón, Medellín y Sonora.

– Segundo punto de reunión: Camellón de Durango De ahí la marcha sigue por Álvaro Obregón, Medellín y Sonora. 13:00 h – Tercer punto de reunión: Parque España, donde iniciará un foro de conversación.

– Tercer punto de reunión: Parque España, donde iniciará un foro de conversación. 13:30 h – Foro de conversación en Parque México (Foro Lindenberg)

Recomendaciones para automovilistas

Debido al avance de la manifestación, se esperan afectaciones viales en avenidas como Chapultepec, Salamanca, Oaxaca, Álvaro Obregón, Medellín, Sonora y México. Se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas y no distraer la atención al conducir.

La caminata concluirá en el Foro Lindenberg del Parque México.

