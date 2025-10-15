Marcha policial y protestas laborales marcan las movilizaciones del 15 de octubre en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 15 de octubre de 2025 se esperan diversas marchas, concentraciones, citas y rodadas ciclistas en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas exhortan a la población a prever sus trayectos y tomar precauciones ante posibles afectaciones viales por movilizaciones laborales, estudiantiles y religiosas.
Cuauhtémoc
- Sindicato Nacional de Policías
• Hora: 17:30
• Lugar: Hemiciclo a Juárez → destino Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
• Motivo: exigir respeto a los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y equipamiento adecuado para los cuerpos de seguridad.
• Aforo: 400 personas.
- Comisión Nacional de Movilidad y Transporte de la Red Juvenil por México
• Hora: 06:00
• Lugar: Palacio Nacional
• Demanda: alto a la crisis de inseguridad en el país y solidaridad con víctimas de violencia.
• Aforo: 100 personas.
- Colectivo “Hasta Encontrarles” CDMX
• Hora: 06:30
• Lugar: estación Chabacano del Metro
• Motivo: inicio de la “6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas” en el Ajusco, Tlalpan.
• Aforo: 50 personas.
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
• Hora: 10:00
• Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución
• Exigen: pago de finiquitos, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
• Aforo: 150 personas.
- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
• Hora: 10:00
• Lugar: Av. Arcos de Belén 79
• Motivo: exigir respeto a la carrera policial y equidad en ascensos.
• Aforo: 400 personas.
- Colectivo “La Comuna 4:20”
• Hora: 10:00 a 13:00
• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar
• Petición: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político con legisladores.
• Aforo: 100 personas.
- Asociación Plata y Oro de Policías y Bomberos Jubilados
• Hora: 12:00
• Lugar: Secretaría de Gobierno
• Motivo: exigir la destitución de mandos involucrados en presunto acoso laboral y agresiones durante la marcha del 2 de octubre.
• Aforo: 30 personas.
- Asamblea General de Trabajadores (AGT)
• Hora: 11:00
• Lugar: oficinas de Capital Humano del Gobierno CDMX
• Demanda: mejoras laborales y medidas contra el hostigamiento.
• Aforo: 60 personas.
- Amigos y familiares de adolescente desaparecida
• Hora: 10:00
• Lugar: Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada
• Motivo: solicitar avances en la búsqueda de una joven de 15 años desaparecida el 13 de octubre.
• Aforo: 35 personas.
- Asamblea de Barrios “Construyendo Proyectos de Vida Digna”
• Hora: 16:00
• Lugar: Secretaría de Gobierno
• Demanda: entrega de pertenencias resguardadas en inmueble de Azcapotzalco.
• Aforo: 35 personas.
Miguel Hidalgo
- Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Hora: 06:00
• Lugar: Bahía de Santa Bárbara 23, Col. Verónica Anzures
• Demanda: incremento salarial, mejores condiciones laborales y apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.
• Aforo: 555 personas (movilización simultánea en cinco alcaldías).
- Asamblea General de la ENAH
• Hora: 08:30
• Lugar: Museo Nacional de Antropología
• Motivo: inconformidad por incumplimiento de pliego petitorio y paro de actividades.
• Aforo: 100 personas.
Benito Juárez
- Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión
• Hora: 10:00
• Lugar: Av. Insurgentes Sur y Viaducto Miguel Alemán
• Motivo: exigir reinstalación de puestos de trabajo y denunciar actos de corrupción.
• Aforo: 100 personas.
- Sección IX de la CNTE (trabajadores afectados por créditos hipotecarios)
• Hora: 10:00
• Lugar: Oficinas centrales del FOVISSSTE, Cda. Miguel Noreña 28
• Petición: reestructuración de créditos UMAs a pesos y cancelación de deudas.
• Aforo: 60 personas.
Azcapotzalco
- Coordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad”
• Hora: 11:00
• Lugar: estación El Rosario, líneas 6 y 7 del Metro
• Motivo: protesta por el aumento del transporte público en el Estado de México.
• Aforo: 400 personas.
Coyoacán
- Comité de Lucha de la Facultad de Economía (UNAM)
• Hora: 12:00
• Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria
• Motivo: organizar plan de acción por conflictos en Medio Oriente y contra presencia policial en CU.
• Aforo: 90 personas.
- Asamblea estudiantil en la Facultad de Economía (UNAM)
• Hora: 13:00
• Lugar: Auditorio Ho Chi Minh
• Tema: coordinación de acciones rumbo a la huelga universitaria.
• Aforo: 60 personas.
- Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” (UAM Xochimilco)
• Hora: 13:00
• Lugar: UAM Xochimilco
• Actividad: conversatorio “Zapatismo” dentro de la jornada Defendamos El Común.
• Aforo: 50 personas.
Tláhuac
- Unión de Colonos Atotolco, Chinanco y Cuitláhuac
• Hora: 06:00
• Puntos: Calz. Tláhuac-Tulyehualco y otras vialidades de Barrio Los Reyes y La Asunción
• Demanda: solución a inundaciones recientes y atención de autoridades.
• Aforo: 80 personas.
Álvaro Obregón
- Movimiento Social por la Tierra
• Hora: durante el día
• Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Revolución 1279
• Motivo: exigir consulta a comunidades indígenas por programa de restauración ecológica.
• Aforo: 50 personas.
Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Colectivo “40 Días por la Vida”
• Hora: 08:00
• Lugares: clínicas Marie Stopes (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa)
• Actividad: vigilia de oración contra el aborto.
• Aforo: 40 personas.
Rodadas ciclistas
- Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)
• Hora: 07:00
• Ruta: Boulevard Picacho Ajusco hacia el Valle de las Cantimploras, Tlalpan.
• Aforo: 30 ciclistas.
- Libertad en Bici
• Hora: 07:45
• Ruta: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto → San Pedro Atocpan, Milpa Alta.
• Aforo: 20 ciclistas.
- Cletos Nocturnos
• Hora: 20:30
• Lugar: Pilares y Pestalozzi, Benito Juárez.
• Aforo: 20 ciclistas.
- Bicitekas (27 aniversario)
• Hora: 21:00
• Salida: Ángel de la Independencia → Segundo Piso del Periférico.
• Aforo: 100 ciclistas.
Eventos culturales y de esparcimiento
- XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo | Cuauhtémoc | del 11 al 20 de octubre | 50,000 asistentes
- Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 | Milpa Alta | del 3 al 26 de octubre | 10,000 asistentes
- Exposición “Solo la luz” | Reforma, Cuauhtémoc | del 10 al 26 de octubre | 1,000 asistentes
- Cazzu “Latinaje Tour” | Auditorio Nacional | 20:00 | 9,790 asistentes
- Obra “Malinche” | Frontón México | 20:30 | 1,200 asistentes