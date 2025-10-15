GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 15 de octubre de 2025 se esperan diversas marchas, concentraciones, citas y rodadas ciclistas en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas exhortan a la población a prever sus trayectos y tomar precauciones ante posibles afectaciones viales por movilizaciones laborales, estudiantiles y religiosas.

Cuauhtémoc

Sindicato Nacional de Policías

• Hora: 17:30 • Lugar: Hemiciclo a Juárez → destino Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución • Motivo: exigir respeto a los , mejores condiciones de trabajo y equipamiento adecuado para los cuerpos de seguridad. • Aforo: 400 personas. Comisión Nacional de Movilidad y Transporte de la Red Juvenil por México

• Hora: 06:00 • Lugar: Palacio Nacional • Demanda: alto a la crisis de en el país y solidaridad con víctimas de violencia. • Aforo: 100 personas. Colectivo “Hasta Encontrarles” CDMX

• Hora: 06:30 • Lugar: estación Chabacano del Metro • Motivo: inicio de la “6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas” en el Ajusco, Tlalpan. • Aforo: 50 personas. Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

• Hora: 10:00 • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución • Exigen: pago de finiquitos, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. • Aforo: 150 personas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

• Hora: 10:00 • Lugar: Av. Arcos de Belén 79 • Motivo: exigir respeto a la carrera policial y equidad en ascensos. • Aforo: 400 personas. Colectivo “La Comuna 4:20”

• Hora: 10:00 a 13:00 • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar • Petición: espacios de y diálogo político con legisladores. • Aforo: 100 personas. Asociación Plata y Oro de Policías y Bomberos Jubilados

• Hora: 12:00 • Lugar: Secretaría de Gobierno • Motivo: exigir la destitución de mandos involucrados en presunto acoso laboral y agresiones durante la marcha del 2 de octubre. • Aforo: 30 personas. Asamblea General de Trabajadores (AGT)

• Hora: 11:00 • Lugar: oficinas de Capital Humano del Gobierno CDMX • Demanda: mejoras laborales y medidas contra el hostigamiento. • Aforo: 60 personas. Amigos y familiares de adolescente desaparecida

• Hora: 10:00 • Lugar: Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada • Motivo: solicitar avances en la búsqueda de una joven de 15 años desaparecida el 13 de octubre. • Aforo: 35 personas. Asamblea de Barrios “Construyendo Proyectos de Vida Digna”

Miguel Hidalgo

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

• Hora: 06:00 • Lugar: Bahía de Santa Bárbara 23, Col. Verónica Anzures • Demanda: incremento salarial, y apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia. • Aforo: 555 personas (movilización simultánea en cinco alcaldías). Asamblea General de la ENAH

Benito Juárez

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión

• Hora: 10:00 • Lugar: Av. Insurgentes Sur y Viaducto Miguel Alemán • Motivo: exigir reinstalación de puestos de trabajo y denunciar actos de corrupción. • Aforo: 100 personas. Sección IX de la CNTE (trabajadores afectados por créditos hipotecarios)

Azcapotzalco

Coordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad”

Coyoacán

Comité de Lucha de la Facultad de Economía (UNAM)

• Hora: 12:00 • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria • Motivo: organizar plan de acción por conflictos en Medio Oriente y contra presencia policial en CU. • Aforo: 90 personas. Asamblea estudiantil en la Facultad de Economía (UNAM)

• Hora: 13:00 • Lugar: Auditorio Ho Chi Minh • Tema: coordinación de acciones rumbo a la huelga universitaria. • Aforo: 60 personas. Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” (UAM Xochimilco)

Tláhuac

Unión de Colonos Atotolco, Chinanco y Cuitláhuac

Álvaro Obregón

Movimiento Social por la Tierra

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Colectivo “40 Días por la Vida”

Rodadas ciclistas

Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)

• Hora: 07:00 • Ruta: Boulevard Picacho Ajusco hacia el Valle de las Cantimploras, Tlalpan. • Aforo: 30 ciclistas. Libertad en Bici

• Hora: 07:45 • Ruta: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto → San Pedro Atocpan, Milpa Alta. • Aforo: 20 ciclistas. Cletos Nocturnos

• Hora: 20:30 • Lugar: Pilares y Pestalozzi, Benito Juárez. • Aforo: 20 ciclistas. Bicitekas (27 aniversario)

Eventos culturales y de esparcimiento

XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo | Cuauhtémoc | del 11 al 20 de octubre | 50,000 asistentes

| Cuauhtémoc | del 11 al 20 de octubre | 50,000 asistentes Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 | Milpa Alta | del 3 al 26 de octubre | 10,000 asistentes

| Milpa Alta | del 3 al 26 de octubre | 10,000 asistentes Exposición “Solo la luz” | Reforma, Cuauhtémoc | del 10 al 26 de octubre | 1,000 asistentes

| Reforma, Cuauhtémoc | del 10 al 26 de octubre | 1,000 asistentes Cazzu “Latinaje Tour” | Auditorio Nacional | 20:00 | 9,790 asistentes

| Auditorio Nacional | 20:00 | 9,790 asistentes Obra “Malinche” | Frontón México | 20:30 | 1,200 asistentes