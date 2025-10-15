Marcha policial y protestas laborales marcan las movilizaciones del 15 de octubre en CDMX

| 06:38 | Benell Cortés | Uno TV
Comerciantes se movilizan en las 16 alcaldías de la CDMX: hora y lugar
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 15 de octubre de 2025 se esperan diversas marchas, concentraciones, citas y rodadas ciclistas en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas exhortan a la población a prever sus trayectos y tomar precauciones ante posibles afectaciones viales por movilizaciones laborales, estudiantiles y religiosas.

Cuauhtémoc

  • Sindicato Nacional de Policías
    • Hora: 17:30
    • Lugar: Hemiciclo a Juárez → destino Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
    • Motivo: exigir respeto a los derechos laborales, mejores condiciones de trabajo y equipamiento adecuado para los cuerpos de seguridad.
    • Aforo: 400 personas.
  • Comisión Nacional de Movilidad y Transporte de la Red Juvenil por México
    • Hora: 06:00
    • Lugar: Palacio Nacional
    • Demanda: alto a la crisis de inseguridad en el país y solidaridad con víctimas de violencia.
    • Aforo: 100 personas.
  • Colectivo “Hasta Encontrarles” CDMX
    • Hora: 06:30
    • Lugar: estación Chabacano del Metro
    • Motivo: inicio de la “6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas” en el Ajusco, Tlalpan.
    • Aforo: 50 personas.
  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución
    • Exigen: pago de finiquitos, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
    • Aforo: 150 personas.
  • Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Av. Arcos de Belén 79
    • Motivo: exigir respeto a la carrera policial y equidad en ascensos.
    • Aforo: 400 personas.
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 a 13:00
    • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar
    • Petición: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político con legisladores.
    • Aforo: 100 personas.
  • Asociación Plata y Oro de Policías y Bomberos Jubilados
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Motivo: exigir la destitución de mandos involucrados en presunto acoso laboral y agresiones durante la marcha del 2 de octubre.
    • Aforo: 30 personas.
  • Asamblea General de Trabajadores (AGT)
    • Hora: 11:00
    • Lugar: oficinas de Capital Humano del Gobierno CDMX
    • Demanda: mejoras laborales y medidas contra el hostigamiento.
    • Aforo: 60 personas.
  • Amigos y familiares de adolescente desaparecida
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada
    • Motivo: solicitar avances en la búsqueda de una joven de 15 años desaparecida el 13 de octubre.
    • Aforo: 35 personas.
  • Asamblea de Barrios “Construyendo Proyectos de Vida Digna”
    • Hora: 16:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: entrega de pertenencias resguardadas en inmueble de Azcapotzalco.
    • Aforo: 35 personas.

Miguel Hidalgo

  • Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
    • Hora: 06:00
    • Lugar: Bahía de Santa Bárbara 23, Col. Verónica Anzures
    • Demanda: incremento salarial, mejores condiciones laborales y apoyo a mujeres embarazadas o en lactancia.
    • Aforo: 555 personas (movilización simultánea en cinco alcaldías).
  • Asamblea General de la ENAH
    • Hora: 08:30
    • Lugar: Museo Nacional de Antropología
    • Motivo: inconformidad por incumplimiento de pliego petitorio y paro de actividades.
    • Aforo: 100 personas.

Benito Juárez

  • Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Av. Insurgentes Sur y Viaducto Miguel Alemán
    • Motivo: exigir reinstalación de puestos de trabajo y denunciar actos de corrupción.
    • Aforo: 100 personas.
  • Sección IX de la CNTE (trabajadores afectados por créditos hipotecarios)
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Oficinas centrales del FOVISSSTE, Cda. Miguel Noreña 28
    • Petición: reestructuración de créditos UMAs a pesos y cancelación de deudas.
    • Aforo: 60 personas.

Azcapotzalco

  • Coordinadora Anarquista “Tejiendo Libertad”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: estación El Rosario, líneas 6 y 7 del Metro
    • Motivo: protesta por el aumento del transporte público en el Estado de México.
    • Aforo: 400 personas.

Coyoacán

  • Comité de Lucha de la Facultad de Economía (UNAM)
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria
    • Motivo: organizar plan de acción por conflictos en Medio Oriente y contra presencia policial en CU.
    • Aforo: 90 personas.
  • Asamblea estudiantil en la Facultad de Economía (UNAM)
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Auditorio Ho Chi Minh
    • Tema: coordinación de acciones rumbo a la huelga universitaria.
    • Aforo: 60 personas.
  • Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio” (UAM Xochimilco)
    • Hora: 13:00
    • Lugar: UAM Xochimilco
    • Actividad: conversatorio “Zapatismo” dentro de la jornada Defendamos El Común.
    • Aforo: 50 personas.

Tláhuac

  • Unión de Colonos Atotolco, Chinanco y Cuitláhuac
    • Hora: 06:00
    • Puntos: Calz. Tláhuac-Tulyehualco y otras vialidades de Barrio Los Reyes y La Asunción
    • Demanda: solución a inundaciones recientes y atención de autoridades.
    • Aforo: 80 personas.

Álvaro Obregón

  • Movimiento Social por la Tierra
    • Hora: durante el día
    • Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Revolución 1279
    • Motivo: exigir consulta a comunidades indígenas por programa de restauración ecológica.
    • Aforo: 50 personas.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

  • Colectivo “40 Días por la Vida”
    • Hora: 08:00
    • Lugares: clínicas Marie Stopes (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán, Condesa)
    • Actividad: vigilia de oración contra el aborto.
    • Aforo: 40 personas.

Rodadas ciclistas

  • Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)
    • Hora: 07:00
    • Ruta: Boulevard Picacho Ajusco hacia el Valle de las Cantimploras, Tlalpan.
    • Aforo: 30 ciclistas.
  • Libertad en Bici
    • Hora: 07:45
    • Ruta: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto → San Pedro Atocpan, Milpa Alta.
    • Aforo: 20 ciclistas.
  • Cletos Nocturnos
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Pilares y Pestalozzi, Benito Juárez.
    • Aforo: 20 ciclistas.
  • Bicitekas (27 aniversario)
    • Hora: 21:00
    • Salida: Ángel de la Independencia → Segundo Piso del Periférico.
    • Aforo: 100 ciclistas.

Eventos culturales y de esparcimiento

  • XXV Feria Internacional del Libro del Zócalo | Cuauhtémoc | del 11 al 20 de octubre | 50,000 asistentes
  • Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 | Milpa Alta | del 3 al 26 de octubre | 10,000 asistentes
  • Exposición “Solo la luz” | Reforma, Cuauhtémoc | del 10 al 26 de octubre | 1,000 asistentes
  • Cazzu “Latinaje Tour” | Auditorio Nacional | 20:00 | 9,790 asistentes
  • Obra “Malinche” | Frontón México | 20:30 | 1,200 asistentes

