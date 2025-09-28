GENERANDO AUDIO...

Fotos: Rocío Ireta

Este 28 de septiembre, colectivos feministas y contingentes a favor del aborto legal, seguro y accesible se movilizan en la Ciudad de México como parte del Día de acción global por el aborto.

La marcha partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzó sobre Paseo de la Reforma, a la altura del Caballito, con dirección al Zócalo capitalino. Durante el recorrido, las participantes hicieron una pausa en el memorial de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, donde lanzaron consignas en respaldo a la causa.

Seguridad y acompañamiento

El desplazamiento es acompañado por un dispositivo de seguridad y brigadas de paramédicos. A su vez, elementos de las Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) avanzan a la par de la movilización, que más tarde tomó Avenida Juárez con rumbo a la avenida 5 de Mayo.

Protesta frente a la SRE

La marcha se detuvo frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde las manifestantes anunciaron la suspensión de la movilización. En este punto, se unieron grupos pro Palestina y colectivos en contra de la transfobia, quienes denunciaron una excesiva presencia de policías alrededor de la zona.

Entre sus exigencias, las participantes demandaron al Gobierno de México romper relaciones diplomáticas, económicas y de todo tipo con Israel.

A la movilización se sumaron grupos pro Palestina y colectivos en contra de la transfobia, quienes también lanzaron consignas. Las participantes denunciaron una excesiva presencia policial y anunciaron que ya no continuarían hasta el Zócalo, deteniendo la manifestación en este punto.

Repliegue y apertura de vialidades

Tras el anuncio, la circulación en avenida Juárez fue reabierta, mientras que algunos grupos permanecen frente a la SRE y otros se replegaron hacia el Hemiciclo a Juárez, donde se mantienen en protesta.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]