Marcha por Ayotzinapa en CDMX: horario, ruta, cierres y alternativas viales

Toma precauciones. Foto: Cuartoscuro.

Este 26 de septiembre, se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por ello se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX) una marcha encabezada por madres y padres de los normalistas. La movilización forma parte de la jornada denominada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”, con el objetivo de exigir avances en las investigaciones y respuestas claras por parte del gobierno federal.

¿A qué hora y cuál es la ruta de la marcha “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la concentración iniciará a las 16:00 horas y partirá del Ángel de la Independencia y avanzará sobre Paseo de la Reforma, pasando por avenida Juárez y Eje Central, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Diversos colectivos estudiantiles, organizaciones sociales y de derechos humanos confirmaron su participación en la marcha, entre ellos los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento Proletario Independiente, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y Amnistía Internacional México. No se descarta que más grupos se sumen durante el recorrido.

La SSC prevé la participación de, al menos, 3 mil manifestantes provenientes de distintos estados y organizaciones sociales. Desde la mañana, alrededor de las 10:00 horas, ingresarán a la capital los autobuses que trasladan a los contingentes por la caseta de Cuernavaca.

¿Cuáles son las alternativas viales ante la marcha de Ayotzinapa?

Ante esta movilización, las autoridades capitalinas recomiendan tomar vías alternas como avenida Chapultepec, Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, con el fin de evitar contratiempos al circular por el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué piden los manifestantes de “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”?

Entre las principales demandas se encuentra que el Ejército entregue los más de 800 folios relacionados con el caso, investigar la detención de 17 jóvenes en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, analizar los registros de telefonía celular de los estudiantes, así como continuar con las extradiciones de exfuncionarios implicados. También se exige que se profundicen las pesquisas contra autoridades de Guerrero que habrían encubierto los hechos.

Cabe destacar, que mañana, 27 de septiembre, a las 12:00 horas, está programado un acto político en la Estela de los Caídos en Iguala, Guerrero, lugar clave en la memoria de los normalistas. Al igual que en la Ciudad de México, se espera que varias calles sean cerradas, en Unotv.com estaremos informando sobre los cortes viales.

