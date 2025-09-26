GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 26 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 26 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 15 concentraciones, dos citas agendadas, una rodada motociclista, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas y movilizaciones

1. Marcha por los 43 Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa

Hora : 16:00

: 16:00 Lugar de concentración : Ángel de la Independencia

: Ángel de la Independencia Destino : Zócalo Capitalino

: Zócalo Capitalino Demanda : Exigir al gobierno mexicano la investigación y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ayotzinapa. Exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

: Aforo estimado: 3,000 personas

2. 40 Días por la Vida

Hora : 08:00

: 08:00 Lugar de concentración : Varios puntos en Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa

: Varios puntos en Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa Demanda : Manifestación a favor de la vida y la protección de los derechos humanos, con énfasis en la dignidad de la persona.

: Aforo estimado : 40 personas

: 40 personas Alternativas viales: Se recomienda tomar rutas alternativas como Paseo de la Reforma y otras vialidades cercanas.

3. Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar de concentración : Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Demanda : Exigir el fin de la violencia contra Palestina y solidarizarse con el pueblo palestino.

: Aforo estimado: 250 personas

4. Colectivo “Laboratorio 4:20”

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar de concentración : Iztapalapa

: Iztapalapa Demanda : Recolectar firmas a favor de la despenalización del cannabis en México.

: Aforo estimado: 40 personas

5. Colectivo Yaotl

Hora : 11:00

: 11:00 Lugar de concentración : Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM Demanda : Conversatorio sobre los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

: Aforo estimado: 30 personas

6. Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”

Hora : 11:00

: 11:00 Lugar de concentración : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Demanda : Exigir mejoras laborales y justicia para los trabajadores del sector eléctrico.

: Aforo estimado: 200 personas

7. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar de concentración : Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”

: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” Demanda : Espacios para el consumo de cannabis y su legalización en la Ciudad de México.

: Aforo estimado: 100 personas

8. Colectivo Estudiantil Autogestivo “Lxs Ahuizotes del Derecho”

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar de concentración : Facultad de Derecho, UNAM

: Facultad de Derecho, UNAM Demanda : Exigir justicia por los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

: Aforo estimado: 60 personas

