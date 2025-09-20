GENERANDO AUDIO...

Un grupo de manifestantes inició una marcha en apoyo a Palestina este viernes en la Ciudad de México. La movilización salió de la Fuente de Petróleos y se dirige al Senado de la República, con paradas previstas frente a la Embajada de Israel, Cemex y Orbia.

De acuerdo con reportes de autoridades capitalinas, el contingente avanza por Paseo de la Reforma, a la altura de Anillo Periférico, lo que provoca reducción de carriles y tránsito lento.

La Secretaría de Gobierno informó que personal de Concertación Política CDMX acompaña la movilización para garantizar el diálogo y la seguridad de los participantes.

La Secretaría de Movilidad recomendó a automovilistas utilizar avenida Constituyentes y vías secundarias como alternativas viales.

Israel promete usar “fuerza sin precedentes” en Palestina

Mientras, el ejército israelí advirtió que empleará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza, Palestina, en medio de su ofensiva terrestre y aérea contra el movimiento islamista Hamás. La advertencia coincidió con la confirmación de Portugal de que reconocerá al Estado palestino el próximo domingo, antes del arranque de la Asamblea General de la ONU.

“El ejército seguirá actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y otras organizaciones terroristas”, escribió en X el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee, quien llamó a la población a evacuar hacia el sur.

La ofensiva israelí ha intensificado el éxodo en Gaza. La Defensa Civil, bajo control de Hamás, reportó 450.000 desplazados desde finales de agosto, mientras el ejército israelí calculó unos 480 mil evacuados.

Israel había anunciado una ruta “temporal” de evacuación por la carretera Salah al Din, pero cerró el paso este viernes al mediodía. Actualmente, la única vía hacia el sur es la costera Al Rashid, indicó Adraee.

Balance de víctimas

De acuerdo con los hospitales de Gaza contactados por AFP, al menos 41 personas murieron este viernes en bombardeos israelíes, 11 de ellas en Ciudad de Gaza.

En total, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 —tras el ataque de Hamás que dejó 1,219 muertos en Israel—, la campaña militar israelí ha causado 65,174 muertes en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del enclave, cuyas cifras la ONU considera fiables.

“Lo hemos perdido todo: nuestras vidas, nuestro futuro. ¿Cómo puedo evacuar si ni siquiera puedo pagar transporte?”, relató Sami Baroud, un desplazado de 35 años.

Nivin Ahmed, de 50 años, describió su huida hacia Deir al Balah: “Mi hijo menor lloraba de cansancio. Nos turnábamos para arrastrar un carrito con nuestras pertenencias. Caminamos más de 15 km”.

Otros, como Mona Abdel Karim, siguen atrapados: “Dormimos dos noches en la costanera de Al Rashid esperando transporte. Los niños están demasiado débiles para caminar”.

