Aseguran martillos, cohetes y botellas de vidrio en marcha pro-Palestina

Objetos encontrados en la marcha pro-Palestina. Foto: X @ SSC_CDMX

Durante la marcha pro-Palestina, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México encontraron martillos, botellas, cohetes y piedras escondidas entre las mochilas de algunos encapuchados que se hicieron presentes en la movilización con destino a la Embajada de Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la dependencia comandada por Pablo Vázquez mostró parte de los artículos decomisados a los encapuchados. Sin embargo, pese al retiro de los “objetos aptos para agredir”, no se reportan detenidos.

“Al momento, se resguardaron mochilas en las que había piedras, botellas de vidrio y cohetes, así como un martillo; no hay personas detenidas por estos hechos”

De acuerdo con la dependencia, las piedras encontradas en las mochilas de los encapuchados eran de diversos tamaños. Además, había, al menos, siete cohetes.

También se encontró “una pipa y dos latas con aparente marihuana, y varios papeles para la elaboración de cigarrillos”, confirmó la Secretaría de Seguridad capitalina.

A dos años de que comenzó el conflicto en Medio Oriente, y en medio de una crisis en Palestina, cientos de personas se dieron cita en el Hemiciclo a Juárez para partir rumbo a la Embajada de Estados Unidos.

Sobre Paseo de la Reforma, los manifestantes ondearon banderas de Palestina exigiendo el fin del conflicto y la entrega de ayuda humanitaria a la Franja, que, según organizaciones internacionales, enfrenta una crisis de hambruna tras el bloqueo impuesto por Israel.