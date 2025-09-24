Marcha y mitin a 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

Marcha por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Alberto M. Rodríguez

Este miércoles 24 de septiembre se realiza una marcha en la Ciudad de México (CDMX) que forma parte de las actividades por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los manifestantes se desplazan por la zona del Centro Histórico; las autoridades piden a los automovilistas tomar precauciones.

Marchan en la zona Centro de la CDMX por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial) recomienda utilizar las siguientes vialidades como alternativas por la marcha de los normalistas de Ayotzinapa a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Avenida Hidalgo

Eje 1 Poniente

Artículo 123

Eje Central Lázaro Cárdenas

El reporte más reciente señala que continúa cerrada la circulación de Eje 1 Poniente a partir de Av. México-Tenochtitlán. El contingente se encuentra en la calle Independencia, detrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se lleva a cabo un mitin.

