“Alito” Moreno, líder del PRI. Foto: Cuartoscuro

Militantes del PRI se reunieron este miércoles en la glorieta de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma, colonia Juárez, para manifestarse en apoyo a su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

Los priistas avanzaron sobre Reforma rumbo al Caballito, como parte de la movilización organizada tras los hechos ocurridos en el Senado, en donde el líder nacional de ese partido se enfrentó a golpes con el morenista Gerardo Fernández Noroña.

Apoyo a “Alito” Moreno tras pelea en el Senado

La marcha ocurre un día después del enfrentamiento protagonizado por Alito Moreno y el legislador Gerardo Fernández Noroña, en la Cámara Alta. Durante la discusión, se registraron empujones y manotazos entre integrantes del PRI y simpatizantes de Noroña.

El incidente dejó a un trabajador del Senado lesionado, lo que generó críticas y señalamientos contra el dirigente priista.

PRI cierra filas con su dirigente

La concentración en Reforma busca mostrar respaldo a Moreno Cárdenas luego de los hechos en el Senado. Los manifestantes portaban banderas y consignas de apoyo mientras avanzaban hacia el Caballito.