Marchas contra la gentrificación encabezan las movilizaciones en la CDMX para este lunes
Este lunes 15 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que se realizarán en contra de la gentrificación, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una rodada motociclista, una rodada ciclista, un rodadas en patines, ocho eventos de esparcimiento y 13 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones Programadas
Colectivo “Laboratorio 4:20”
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Iztapalapa
- Demanda: Legalización del cannabis y espacios de tolerancia cannábica
- Aforo estimado: 50 personas
Colectiva “Siwa Paz y Justicia”
- Hora: 11:00 h
- Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa
- Demanda: Justicia para mujer víctima de feminicidio en 2016
- Aforo estimado: 25 personas
- Observación: Posible participación de colectivos feministas
Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00 h
- Lugar: Jardín “Luis Pasteur” frente al Senado de la República, Cuauhtémoc
- Demanda: Espacios regulados para consumo de cannabis y visibilización cultural
- Actividad: Evento político-cultural “Al Grito de Reggae” a las 13:00 h
- Aforo estimado: 150 personas
Ciudadanos Contra la Gentrificación
- Hora: 16:00 h
- Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Demanda: Revocación de mandato, denuncias contra desapariciones, feminicidios, y corrupción
- Aforo estimado: 80 personas
Frente Antigentrificación CDMX
- Hora: Sin horario definido
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Cuauhtémoc
- Demanda: Rechazo a gentrificación y despojo habitacional
- Aforo estimado: 45 personas
Rodadas y Eventos de Esparcimiento
Rodada Motociclista “Bikers al Grito de Guerra”
- Hora: 18:00 h
- Lugar de salida: Soriana Hiper Consulado, A.V. Río Consulado No. 2355, Venustiano Carranza
- Destino: San Juan del Río, Querétaro
- Aforo: 25 motociclistas
Rodada Ciclista “Viva México – Bike Life”
- Hora: 17:00 h
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Aforo: 20 ciclistas
Roleada Nocturna “Patinaje Urbano”
- Hora: 19:45 h
- Lugar: Plaza Garibaldi
- Destino: Ángel de la Independencia
- Aforo: 25 personas