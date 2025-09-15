GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 15 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 15 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que se realizarán en contra de la gentrificación, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, una rodada motociclista, una rodada ciclista, un rodadas en patines, ocho eventos de esparcimiento y 13 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones Programadas

Colectivo “Laboratorio 4:20”

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Iztapalapa

Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez, Iztapalapa Demanda: Legalización del cannabis y espacios de tolerancia cannábica

Legalización del cannabis y espacios de tolerancia cannábica Aforo estimado: 50 personas

Colectiva “Siwa Paz y Justicia”

Hora: 11:00 h

11:00 h Lugar: Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa Demanda: Justicia para mujer víctima de feminicidio en 2016

Justicia para mujer víctima de feminicidio en 2016 Aforo estimado: 25 personas

25 personas Observación: Posible participación de colectivos feministas

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 12:00 h

12:00 h Lugar: Jardín “Luis Pasteur” frente al Senado de la República, Cuauhtémoc

Jardín “Luis Pasteur” frente al Senado de la República, Cuauhtémoc Demanda: Espacios regulados para consumo de cannabis y visibilización cultural

Espacios regulados para consumo de cannabis y visibilización cultural Actividad: Evento político-cultural “Al Grito de Reggae” a las 13:00 h

Evento político-cultural “Al Grito de Reggae” a las 13:00 h Aforo estimado: 150 personas

Ciudadanos Contra la Gentrificación

Hora: 16:00 h

16:00 h Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico

Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Centro Histórico Demanda: Revocación de mandato, denuncias contra desapariciones, feminicidios, y corrupción

Revocación de mandato, denuncias contra desapariciones, feminicidios, y corrupción Aforo estimado: 80 personas

Frente Antigentrificación CDMX

Hora: Sin horario definido

Sin horario definido Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Cuauhtémoc

Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Cuauhtémoc Demanda: Rechazo a gentrificación y despojo habitacional

Rechazo a gentrificación y despojo habitacional Aforo estimado: 45 personas

Rodadas y Eventos de Esparcimiento

Rodada Motociclista “Bikers al Grito de Guerra”

Hora: 18:00 h

18:00 h Lugar de salida: Soriana Hiper Consulado, A.V. Río Consulado No. 2355, Venustiano Carranza

Soriana Hiper Consulado, A.V. Río Consulado No. 2355, Venustiano Carranza Destino: San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro Aforo: 25 motociclistas

Rodada Ciclista “Viva México – Bike Life”

Hora: 17:00 h

17:00 h Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc

Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc Destino: Por definir

Por definir Aforo: 20 ciclistas

Roleada Nocturna “Patinaje Urbano”

Hora: 19:45 h

19:45 h Lugar: Plaza Garibaldi

Plaza Garibaldi Destino: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Aforo: 25 personas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]