Marcha de la UPVA “28 de octubre” y protestas por desapariciones marcan la agenda de este miércoles en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este 10 de septiembre la Ciudad de México será escenario de 2 marchas, 14 concentraciones, 4 citas agendadas, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y al menos 13 eventos de esparcimiento.
Cuauhtémoc
- Trabajadores del INBAL
- Hora: 07:00
- Lugar: Palacio de Bellas Artes
- Demanda: que la dotación de ropa de trabajo sea mediante tarjetas electrónicas en lugar de entrega física
- Aforo: 100
- Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”
- Hora: 11:00
- Lugar: Ángel de la Independencia con destino a Segob y Palacio Nacional
- Motivo: marcha por su 51 aniversario bajo el lema “¡Basta ya de la guerra contra el pueblo!”, contra represión y por libertad de presos políticos
- Aforo: 400
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: pago de intereses y dividendos del Fideicomiso F/100
- Aforo: 120
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20 y Jardín Luis Pasteur
- Demanda: espacios de consumo regulado y diálogo sobre cannabis
- Aforo: 100
- Cultura sin Tortura CDMX
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana
- Demanda: atención de Brigada de Vigilancia Animal a casos de maltrato
- Aforo: 80
- Movimiento Global por Gaza México
- Hora: 13:00
- Lugar: Centro Cultural Tierra Adentro
- Actividad: rueda de prensa sobre crisis humanitaria en Palestina y situación de la Flotilla Sumud
- Aforo: 50
- Plataforma México-Palestina
- Hora: 13:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Actividades: mitin en apoyo a Palestina y proyección de video a las 19:00
- Aforo: 30
- Comerciante independiente
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: devolución de mercancía retirada en vía pública
- Aforo: 3
- Vecinos Ampliación Granada (cita agendada)
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: conclusión de obras del Hospital Ángeles y reencarpetamiento de Río San Joaquín
- Aforo: 20
- Comerciantes independientes (cita agendada)
- Hora: 11:30
- Lugar: Subsecretaría de Reordenamiento de Vía Pública
- Demanda: devolución de mercancía decomisada
- Aforo: 25
- Artesanos mazahuas (cita agendada)
- Hora: 14:00
- Lugar: Subsecretaría de Reordenamiento de Vía Pública
- Demanda: devolución de mercancía decomisada el 2 de septiembre
- Aforo: 10
- Colectivo Lleca
- Hora: 13:00
- Lugar: Fiscalía CDMX
- Demanda: revisión de carpetas de investigación
- Aforo: 30
Xochimilco
- Vecinos en defensa del Deportivo Xochimilco
- Hora: 17:00
- Lugar: Estación de Bomberos con caminata por colonia Xaltocan
- Demanda: rescate del Deportivo ante el proyecto “Utopía” del gobierno capitalino
- Aforo: 120
- Colectiva En Llamas, FAD-UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: FAD UNAM
- Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y ruptura de relaciones con Israel
- Aforo: 35
Álvaro Obregón
- Ahorristas defraudados de SOFIPO CAME
- Hora: 10:00
- Lugar: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- Demanda: activación del seguro del Fondo de Protección tras fraude
- Aforo: 100
- Familiares de estudiante desaparecida en Pico del Águila
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
- Demanda: búsqueda de joven vista por última vez el 12 de julio
- Aforo: 100
Tlalpan
- Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
- Demanda: justicia laboral y denuncia de corrupción en gremio electricista
- Aforo: 70
- Vecinos de Prado Coapa
- Hora: 17:00
- Lugar: Gasolinera Pemex Acoxpa
- Demanda: rechazo a construcción de ciclovía sin consulta vecinal
- Aforo: 50
Benito Juárez
- Asamblea Ciudadana del Pueblo Originario de Xoco
- Hora: Durante el día
- Lugar: Colonia Xoco
- Actividad: recorrido con Semovi para visibilizar problemas de movilidad por megaproyectos
- Aforo: 60
Gustavo A. Madero
- Alianza Universitaria por la Alimentación Digna
- Hora: Durante el día
- Lugar: ENP 3 “Justo Sierra”
- Actividad: olla comunitaria “Comer es resistir” en demanda de comedores dignos en la UNAM
- Aforo: 50
- Colectivo Hasta Encontrarles
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo
- Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe
- Aforo: 50
Iztapalapa
- Rodada “Al estilo de los barrios CDMX”
- Hora: 20:30 desde Cabeza de Juárez y otros puntos
- Demanda: rodada de convivencia
- Aforo: 80
Eventos de esparcimiento
- El Rey León – 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes
- 10 años Rock en tu Idioma – 20:30 h | Auditorio Nacional | 9,600 asistentes
- Kamasi Washington – 21:00 h | Pepsi Center, Benito Juárez | 8,000 asistentes
- Lykn – 21:00 h | Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | 3,165 asistentes
- Malinche – 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes
- Feria del Elote Tlacotenco – 07:00 h | Milpa Alta | 2,000 asistentes
- Expo Muebles Deurope – 07:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
- Mercado Libre Experiencia 2025 – 09:00 h | Centro Banamex | 6,000 asistentes
- Partido de béisbol Jalisco vs Diablos – 19:00 h | Estadio Harp Helú, Iztacalco | 20,062 asistentes
- Peregrinación Altotonga–CDMX – 16:00 h | De GAM a Venustiano Carranza | 2,000 asistentes