Marcha de la UPVA “28 de octubre” y protestas por desapariciones marcan la agenda de este miércoles en la CDMX

| 06:33 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas CDMX hoy
Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este 10 de septiembre la Ciudad de México será escenario de 2 marchas, 14 concentraciones, 4 citas agendadas, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y al menos 13 eventos de esparcimiento.

Cuauhtémoc

  • Trabajadores del INBAL
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Palacio de Bellas Artes
    • Demanda: que la dotación de ropa de trabajo sea mediante tarjetas electrónicas en lugar de entrega física
    • Aforo: 100
  • Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Ángel de la Independencia con destino a Segob y Palacio Nacional
    • Motivo: marcha por su 51 aniversario bajo el lema “¡Basta ya de la guerra contra el pueblo!”, contra represión y por libertad de presos políticos
    • Aforo: 400
  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: pago de intereses y dividendos del Fideicomiso F/100
    • Aforo: 120
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20 y Jardín Luis Pasteur
    • Demanda: espacios de consumo regulado y diálogo sobre cannabis
    • Aforo: 100
  • Cultura sin Tortura CDMX
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana
    • Demanda: atención de Brigada de Vigilancia Animal a casos de maltrato
    • Aforo: 80
  • Movimiento Global por Gaza México
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Centro Cultural Tierra Adentro
    • Actividad: rueda de prensa sobre crisis humanitaria en Palestina y situación de la Flotilla Sumud
    • Aforo: 50
  • Plataforma México-Palestina
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Hemiciclo a Juárez
    • Actividades: mitin en apoyo a Palestina y proyección de video a las 19:00
    • Aforo: 30
  • Comerciante independiente
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: devolución de mercancía retirada en vía pública
    • Aforo: 3
  • Vecinos Ampliación Granada (cita agendada)
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: conclusión de obras del Hospital Ángeles y reencarpetamiento de Río San Joaquín
    • Aforo: 20
  • Comerciantes independientes (cita agendada)
    • Hora: 11:30
    • Lugar: Subsecretaría de Reordenamiento de Vía Pública
    • Demanda: devolución de mercancía decomisada
    • Aforo: 25
  • Artesanos mazahuas (cita agendada)
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Subsecretaría de Reordenamiento de Vía Pública
    • Demanda: devolución de mercancía decomisada el 2 de septiembre
    • Aforo: 10
  • Colectivo Lleca
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Fiscalía CDMX
    • Demanda: revisión de carpetas de investigación
    • Aforo: 30

Xochimilco

  • Vecinos en defensa del Deportivo Xochimilco
    • Hora: 17:00
    • Lugar: Estación de Bomberos con caminata por colonia Xaltocan
    • Demanda: rescate del Deportivo ante el proyecto “Utopía” del gobierno capitalino
    • Aforo: 120
  • Colectiva En Llamas, FAD-UNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: FAD UNAM
    • Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y ruptura de relaciones con Israel
    • Aforo: 35

Álvaro Obregón

  • Ahorristas defraudados de SOFIPO CAME
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Demanda: activación del seguro del Fondo de Protección tras fraude
    • Aforo: 100
  • Familiares de estudiante desaparecida en Pico del Águila
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
    • Demanda: búsqueda de joven vista por última vez el 12 de julio
    • Aforo: 100

Tlalpan

  • Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval A.C.
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
    • Demanda: justicia laboral y denuncia de corrupción en gremio electricista
    • Aforo: 70
  • Vecinos de Prado Coapa
    • Hora: 17:00
    • Lugar: Gasolinera Pemex Acoxpa
    • Demanda: rechazo a construcción de ciclovía sin consulta vecinal
    • Aforo: 50

Benito Juárez

  • Asamblea Ciudadana del Pueblo Originario de Xoco
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Colonia Xoco
    • Actividad: recorrido con Semovi para visibilizar problemas de movilidad por megaproyectos
    • Aforo: 60

Gustavo A. Madero

  • Alianza Universitaria por la Alimentación Digna
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: ENP 3 “Justo Sierra”
    • Actividad: olla comunitaria “Comer es resistir” en demanda de comedores dignos en la UNAM
    • Aforo: 50
  • Colectivo Hasta Encontrarles
    • Hora: 06:30
    • Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo
    • Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe
    • Aforo: 50

Iztapalapa

  • Rodada “Al estilo de los barrios CDMX”
    • Hora: 20:30 desde Cabeza de Juárez y otros puntos
    • Demanda: rodada de convivencia
    • Aforo: 80

Eventos de esparcimiento

  • El Rey León – 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes
  • 10 años Rock en tu Idioma – 20:30 h | Auditorio Nacional | 9,600 asistentes
  • Kamasi Washington – 21:00 h | Pepsi Center, Benito Juárez | 8,000 asistentes
  • Lykn – 21:00 h | Teatro Metropólitan, Cuauhtémoc | 3,165 asistentes
  • Malinche – 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes
  • Feria del Elote Tlacotenco – 07:00 h | Milpa Alta | 2,000 asistentes
  • Expo Muebles Deurope – 07:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
  • Mercado Libre Experiencia 2025 – 09:00 h | Centro Banamex | 6,000 asistentes
  • Partido de béisbol Jalisco vs Diablos – 19:00 h | Estadio Harp Helú, Iztacalco | 20,062 asistentes
  • Peregrinación Altotonga–CDMX – 16:00 h | De GAM a Venustiano Carranza | 2,000 asistentes

