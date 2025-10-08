GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informa que este martes 8 de octubre de 2025 se esperan múltiples marchas, concentraciones y rodadas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Las movilizaciones están encabezadas por organizaciones campesinas, colectivos feministas y grupos estudiantiles, además de eventos culturales y religiosos que podrían afectar la circulación vial en zonas del centro y sur de la capital. Además la CNTE anunció paro nacional de 24 horas y bloqueo de carreteras en Edomex.

Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de Chalco

a la altura de la caseta de Chalco Carretera Federal México-Texcoco sin precisar el punto exacto

sin precisar el punto exacto Autopista México-Pachuca en el Puente de Fierro



Cuauhtémoc

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)

• Hora: 09:00

• Lugar: Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación.

• Motivo: exigir apoyo a productores rurales y programas de fomento al campo.

• Aforo estimado: 500 personas.

• Hora: 09:00 • Lugar: Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación. • Motivo: exigir apoyo a productores rurales y programas de fomento al campo. • Aforo estimado: 500 personas. Colectivo La Comuna 4:20

• Hora: 10:00, 12:00 y 13:00

• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.

• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y políticas de reducción de daños.

• Aforo: 100 personas.

• Hora: 10:00, 12:00 y 13:00 • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar. • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y políticas de reducción de daños. • Aforo: 100 personas. Mujeres por la Libertad de Decidir

• Hora: 12:00

• Lugar: Secretaría de Salud federal.

• Motivo: exigir abasto de medicamentos e insumos para servicios de aborto seguro.

• Aforo: 80 personas.

• Hora: 12:00 • Lugar: Secretaría de Salud federal. • Motivo: exigir abasto de medicamentos e insumos para servicios de aborto seguro. • Aforo: 80 personas. Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

• Hora: 07:00

• Lugar: inmediaciones del Metro Hidalgo.

• Actividad: jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro.

• Aforo: 50 personas.

Coyoacán

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)

• Hora: 13:00

• Lugar: explanada de la facultad.

• Motivo: asamblea informativa por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

• Aforo: 150 personas.

• Hora: 13:00 • Lugar: explanada de la facultad. • Motivo: asamblea informativa por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. • Aforo: 150 personas. Marcha por el agua y el territorio

• Hora: 14:00

• Lugar: de la Facultad de Ciencias al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria.

• Motivo: exigir políticas sustentables ante la crisis hídrica.

• Aforo: 200 personas.

Iztapalapa

Laboratorio 4:20

• Hora: 10:00

• Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez.

• Actividad: recolección de firmas para la despenalización del cannabis y talleres culturales.

• Aforo: 50 personas.

• Hora: 10:00 • Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez. • Actividad: recolección de firmas para la despenalización del cannabis y talleres culturales. • Aforo: 50 personas. Colectivo “Pueblo Unido por el Agua”

• Hora: 09:00

• Lugar: Alcaldía Iztapalapa.

• Motivo: protestar por escasez de agua en colonias del oriente.

• Aforo: 100 personas.

Gustavo A. Madero

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

• Hora: 07:00

• Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo.

• Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe.

• Aforo: incluido en 50 participantes.

• Hora: 07:00 • Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo. • Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe. • Aforo: incluido en 50 participantes. Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

• Hora: 11:00

• Lugar: inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

• Motivo: exigir vivienda digna y regularización de predios.

• Aforo: 120 personas.

Álvaro Obregón

Vecinos del Pueblo de Santa Rosa Xochiac

• Hora: 07:00

• Lugar: Camino a Santa Rosa y Av. Desierto de los Leones.

• Motivo: denuncia de tala clandestina y falta de servicios públicos.

• Aforo: 80 personas.

Tlalpan

Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI

• Hora: 10:00

• Lugar: oficinas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.

• Motivo: demanda de escrituras y regularización de terrenos.

• Aforo: 100 personas.

Benito Juárez

Asociación Civil de Mujeres Empresarias de México

• Hora: 09:00

• Lugar: World Trade Center Ciudad de México.

• Motivo: foro “Mujer y Economía Sostenible”.

• Aforo: 200 personas.

Miguel Hidalgo

Feria Internacional del Libro en Polanco

• Hora: 10:00

• Lugar: Parque Lincoln.

• Actividad: actividades culturales, presentaciones y conferencias.

• Aforo: 500 asistentes.

Eventos de esparcimiento

El Rey León – 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes

– 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes

– 20:30 h | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes Musical Malinche – 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes

– 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes Festival del Nopal – durante el día | Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes

– durante el día | Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes Expo Muebles Deurope – 11:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes

– 11:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – 07:00 h | Milpa Alta | 2,000 asistentes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]