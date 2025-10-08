Movilizaciones por Ayotzinapa y marchas por el agua marcan la jornada en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informa que este martes 8 de octubre de 2025 se esperan múltiples marchas, concentraciones y rodadas en diferentes puntos de la Ciudad de México.
Las movilizaciones están encabezadas por organizaciones campesinas, colectivos feministas y grupos estudiantiles, además de eventos culturales y religiosos que podrían afectar la circulación vial en zonas del centro y sur de la capital. Además la CNTE anunció paro nacional de 24 horas y bloqueo de carreteras en Edomex.
- Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de Chalco
- Carretera Federal México-Texcoco sin precisar el punto exacto
- Autopista México-Pachuca en el Puente de Fierro
Cuauhtémoc
- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
• Hora: 09:00
• Lugar: Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación.
• Motivo: exigir apoyo a productores rurales y programas de fomento al campo.
• Aforo estimado: 500 personas.
- Colectivo La Comuna 4:20
• Hora: 10:00, 12:00 y 13:00
• Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y políticas de reducción de daños.
• Aforo: 100 personas.
- Mujeres por la Libertad de Decidir
• Hora: 12:00
• Lugar: Secretaría de Salud federal.
• Motivo: exigir abasto de medicamentos e insumos para servicios de aborto seguro.
• Aforo: 80 personas.
- Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
• Hora: 07:00
• Lugar: inmediaciones del Metro Hidalgo.
• Actividad: jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro.
• Aforo: 50 personas.
Coyoacán
- Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)
• Hora: 13:00
• Lugar: explanada de la facultad.
• Motivo: asamblea informativa por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
• Aforo: 150 personas.
- Marcha por el agua y el territorio
• Hora: 14:00
• Lugar: de la Facultad de Ciencias al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria.
• Motivo: exigir políticas sustentables ante la crisis hídrica.
• Aforo: 200 personas.
Iztapalapa
- Laboratorio 4:20
• Hora: 10:00
• Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez.
• Actividad: recolección de firmas para la despenalización del cannabis y talleres culturales.
• Aforo: 50 personas.
- Colectivo “Pueblo Unido por el Agua”
• Hora: 09:00
• Lugar: Alcaldía Iztapalapa.
• Motivo: protestar por escasez de agua en colonias del oriente.
• Aforo: 100 personas.
Gustavo A. Madero
- Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
• Hora: 07:00
• Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo.
• Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe.
• Aforo: incluido en 50 participantes.
- Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
• Hora: 11:00
• Lugar: inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
• Motivo: exigir vivienda digna y regularización de predios.
• Aforo: 120 personas.
Álvaro Obregón
- Vecinos del Pueblo de Santa Rosa Xochiac
• Hora: 07:00
• Lugar: Camino a Santa Rosa y Av. Desierto de los Leones.
• Motivo: denuncia de tala clandestina y falta de servicios públicos.
• Aforo: 80 personas.
Tlalpan
- Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI
• Hora: 10:00
• Lugar: oficinas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
• Motivo: demanda de escrituras y regularización de terrenos.
• Aforo: 100 personas.
Benito Juárez
- Asociación Civil de Mujeres Empresarias de México
• Hora: 09:00
• Lugar: World Trade Center Ciudad de México.
• Motivo: foro “Mujer y Economía Sostenible”.
• Aforo: 200 personas.
Miguel Hidalgo
- Feria Internacional del Libro en Polanco
• Hora: 10:00
• Lugar: Parque Lincoln.
• Actividad: actividades culturales, presentaciones y conferencias.
• Aforo: 500 asistentes.
Eventos de esparcimiento
- El Rey León – 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes
- Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes
- Musical Malinche – 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes
- Festival del Nopal – durante el día | Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes
- Expo Muebles Deurope – 11:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
- Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – 07:00 h | Milpa Alta | 2,000 asistentes