Movilizaciones por Ayotzinapa y marchas por el agua marcan la jornada en la CDMX

| 06:48 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas CDMX hoy
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informa que este martes 8 de octubre de 2025 se esperan múltiples marchas, concentraciones y rodadas en diferentes puntos de la Ciudad de México.

Las movilizaciones están encabezadas por organizaciones campesinas, colectivos feministas y grupos estudiantiles, además de eventos culturales y religiosos que podrían afectar la circulación vial en zonas del centro y sur de la capital. Además la CNTE anunció paro nacional de 24 horas y bloqueo de carreteras en Edomex.

  • Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de Chalco
  • Carretera Federal México-Texcoco sin precisar el punto exacto
  • Autopista México-Pachuca en el Puente de Fierro

Cuauhtémoc

  • Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Ángel de la Independencia rumbo a la Secretaría de Gobernación.
    • Motivo: exigir apoyo a productores rurales y programas de fomento al campo.
    • Aforo estimado: 500 personas.
  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00, 12:00 y 13:00
    • Lugares: Congreso CDMX, Rinconada 4:20, Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y políticas de reducción de daños.
    • Aforo: 100 personas.
  • Mujeres por la Libertad de Decidir
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Secretaría de Salud federal.
    • Motivo: exigir abasto de medicamentos e insumos para servicios de aborto seguro.
    • Aforo: 80 personas.
  • Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
    • Hora: 07:00
    • Lugar: inmediaciones del Metro Hidalgo.
    • Actividad: jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona centro.
    • Aforo: 50 personas.

Coyoacán

  • Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)
    • Hora: 13:00
    • Lugar: explanada de la facultad.
    • Motivo: asamblea informativa por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
    • Aforo: 150 personas.
  • Marcha por el agua y el territorio
    • Hora: 14:00
    • Lugar: de la Facultad de Ciencias al edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria.
    • Motivo: exigir políticas sustentables ante la crisis hídrica.
    • Aforo: 200 personas.

Iztapalapa

  • Laboratorio 4:20
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez.
    • Actividad: recolección de firmas para la despenalización del cannabis y talleres culturales.
    • Aforo: 50 personas.
  • Colectivo “Pueblo Unido por el Agua”
    • Hora: 09:00
    • Lugar: Alcaldía Iztapalapa.
    • Motivo: protestar por escasez de agua en colonias del oriente.
    • Aforo: 100 personas.

Gustavo A. Madero

  • Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo.
    • Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe.
    • Aforo: incluido en 50 participantes.
  • Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente
    • Hora: 11:00
    • Lugar: inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
    • Motivo: exigir vivienda digna y regularización de predios.
    • Aforo: 120 personas.

Álvaro Obregón

  • Vecinos del Pueblo de Santa Rosa Xochiac
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Camino a Santa Rosa y Av. Desierto de los Leones.
    • Motivo: denuncia de tala clandestina y falta de servicios públicos.
    • Aforo: 80 personas.

Tlalpan

  • Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI
    • Hora: 10:00
    • Lugar: oficinas del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
    • Motivo: demanda de escrituras y regularización de terrenos.
    • Aforo: 100 personas.

Benito Juárez

  • Asociación Civil de Mujeres Empresarias de México
    • Hora: 09:00
    • Lugar: World Trade Center Ciudad de México.
    • Motivo: foro “Mujer y Economía Sostenible”.
    • Aforo: 200 personas.

Miguel Hidalgo

  • Feria Internacional del Libro en Polanco
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Parque Lincoln.
    • Actividad: actividades culturales, presentaciones y conferencias.
    • Aforo: 500 asistentes.

Eventos de esparcimiento

  • El Rey León – 20:00 h | Teatro Telcel, Miguel Hidalgo | 1,400 asistentes
  • Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes
  • Musical Malinche – 20:30 h | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes
  • Festival del Nopal – durante el día | Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes
  • Expo Muebles Deurope – 11:00 h | WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
  • Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – 07:00 h | Milpa Alta | 2,000 asistentes

