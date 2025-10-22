GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 22 de octubre de 2025 se realizarán diversas marchas, concentraciones y rodadas ciclistas en distintas zonas de la Ciudad de México. Las autoridades prevén afectaciones en vialidades del centro y sur por movilizaciones de colectivos estudiantiles, sindicales y religiosos, así como eventos culturales y conciertos masivos.

Cuauhtémoc

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

• Hora: 06:30

• Lugar: Estación Chabacano del Metro (líneas 2, 8 y 9).

• Motivo: Continuación de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona del Ajusco, Tlalpan.

• Organizaciones en apoyo: Brigada Nacional de Búsqueda, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional.

• Aforo: 50 personas.

• Hora: 10:00 a 13:00

• Lugares: Congreso CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad (Rinconada 4:20), Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.

• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.

• Aforo: 100 personas.

• Hora: 11:00

• Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Serapio Rendón 71, Col. San Rafael.

• Motivo: Asamblea de bases de la Sección 11 para exigir sindicalismo democrático y defensa de derechos laborales.

• Aforo: 120 personas.

• Hora: 09:30

• Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial, Dr. Lavista 114.

• Motivo: audiencia por cambio de medidas cautelares.

• Aforo: 20 personas.

• Hora: 11:00

• Lugar: Plaza de la Ciudadela.

• Motivo: atención a policías con juicios laborales atrasados.

• Aforo: 50 personas.

• Hora: 14:00

• Lugar: Secretaría de Gobierno.

• Demanda: inclusión en programas de vivienda.

• Aforo: 20 personas.

• Hora: 13:00

• Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.

• Petición: ser incorporados a programas de vivienda.

• Aforo: 20 personas.

• Hora: 14:00

• Lugar: Secretaría de Gobierno.

• Demanda: reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

• Aforo: 10 personas.

Coyoacán

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

• Hora: 18:00

• Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

• Actividad: evento Okupa Gráfica por Palestina con charlas informativas sobre la situación en Medio Oriente.

• Aforo: 80 personas.

• Hora: durante el día

• Lugar: UAM Xochimilco.

• Motivo: actividades político-culturales por la lucha zapatista y autodeterminación de los pueblos indígenas.

• Aforo: 50 personas.

Benito Juárez

Ahorradores e Inversionistas de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME

• Hora: 08:00

• Lugar: Condusef, Av. Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle Norte.

• Demanda: devolución del 100% de sus ahorros e inversiones y cárcel a responsables del fraude.

• Aforo: 50 personas.

• Hora: 20:30

• Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi.

• Aforo: 20 personas.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Colectivo “40 Días por la Vida”

• Hora: 08:00

• Lugares: clínicas Marie Stopes (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).

• Actividad: vigilia de oración contra el aborto.

• Aforo: 40 personas.

• Hora: 12:00

• Lugar: sede de la Alcaldía Tlalpan.

• Motivo: exigir reparación de pozo en Huipulco por baja presión en puntos de carga.

• Aforo: 40 personas.

• Hora: 07:00

• Lugar: Boulevard Picacho Ajusco 528 hacia Valle de las Cantimploras.

• Aforo: 30 ciclistas.

Iztapalapa e Iztacalco

Rodada “Libertad en Bici”

• Hora: 07:45

• Salida: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, rumbo al Parque Nacional Lomas de Padierna.

• Aforo: 20 ciclistas.

• Hora: 16:00

• Lugar: Viaducto Río de la Piedad 507, Col. Granjas México.

• Demanda: aumento salarial y mejores condiciones laborales.

• Aforo: 40 personas.

Álvaro Obregón y Milpa Alta

Coordinadora de Trabajadores de Cultura Comunitaria

• Hora: 17:00

• Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Col. Florida.

• Motivo: reinstalación de docente de la ciberescuela Pilares “José Molina”.

• Aforo: 10 personas.

• Hora: durante el día

• Lugar: sede de la Alcaldía.

• Motivo: pago de quincenas y horas extra atrasadas.

• Aforo: 40 personas.

