Estudiantes y trabajadores del SAT encabezan movilizaciones en la capital

| 07:23 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas CDMX hoy
Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 22 de octubre de 2025 se realizarán diversas marchas, concentraciones y rodadas ciclistas en distintas zonas de la Ciudad de México. Las autoridades prevén afectaciones en vialidades del centro y sur por movilizaciones de colectivos estudiantiles, sindicales y religiosos, así como eventos culturales y conciertos masivos.

Cuauhtémoc

  • Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
    • Hora: 06:30
    • Lugar: Estación Chabacano del Metro (líneas 2, 8 y 9).
    • Motivo: Continuación de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona del Ajusco, Tlalpan.
    • Organizaciones en apoyo: Brigada Nacional de Búsqueda, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional.
    • Aforo: 50 personas.
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 a 13:00
    • Lugares: Congreso CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad (Rinconada 4:20), Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.
    • Aforo: 100 personas.
  • Delegaciones sindicales y trabajadores del IPN
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Serapio Rendón 71, Col. San Rafael.
    • Motivo: Asamblea de bases de la Sección 11 para exigir sindicalismo democrático y defensa de derechos laborales.
    • Aforo: 120 personas.
  • Colectivo “Tadeo”
    • Hora: 09:30
    • Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial, Dr. Lavista 114.
    • Motivo: audiencia por cambio de medidas cautelares.
    • Aforo: 20 personas.
  • Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C.
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Plaza de la Ciudadela.
    • Motivo: atención a policías con juicios laborales atrasados.
    • Aforo: 50 personas.
  • Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno.
    • Demanda: inclusión en programas de vivienda.
    • Aforo: 20 personas.
  • Juventud Mazahua
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
    • Petición: ser incorporados a programas de vivienda.
    • Aforo: 20 personas.
  • Colectivo “Génesis”
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno.
    • Demanda: reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
    • Aforo: 10 personas.

Coyoacán

  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
    • Hora: 18:00
    • Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
    • Actividad: evento Okupa Gráfica por Palestina con charlas informativas sobre la situación en Medio Oriente.
    • Aforo: 80 personas.
  • Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
    • Hora: durante el día
    • Lugar: UAM Xochimilco.
    • Motivo: actividades político-culturales por la lucha zapatista y autodeterminación de los pueblos indígenas.
    • Aforo: 50 personas.

Benito Juárez

  • Ahorradores e Inversionistas de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME
    • Hora: 08:00
    • Lugar: Condusef, Av. Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle Norte.
    • Demanda: devolución del 100% de sus ahorros e inversiones y cárcel a responsables del fraude.
    • Aforo: 50 personas.
  • Rodada “Cletos Nocturnos”
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi.
    • Aforo: 20 personas.

Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

  • Colectivo “40 Días por la Vida”
    • Hora: 08:00
    • Lugares: clínicas Marie Stopes (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).
    • Actividad: vigilia de oración contra el aborto.
    • Aforo: 40 personas.
  • Operadores de pipas de agua de Tlalpan
    • Hora: 12:00
    • Lugar: sede de la Alcaldía Tlalpan.
    • Motivo: exigir reparación de pozo en Huipulco por baja presión en puntos de carga.
    • Aforo: 40 personas.
  • Rodada “UPPENSA”
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Boulevard Picacho Ajusco 528 hacia Valle de las Cantimploras.
    • Aforo: 30 ciclistas.

Iztapalapa e Iztacalco

  • Rodada “Libertad en Bici”
    • Hora: 07:45
    • Salida: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, rumbo al Parque Nacional Lomas de Padierna.
    • Aforo: 20 ciclistas.
  • Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
    • Hora: 16:00
    • Lugar: Viaducto Río de la Piedad 507, Col. Granjas México.
    • Demanda: aumento salarial y mejores condiciones laborales.
    • Aforo: 40 personas.

Álvaro Obregón y Milpa Alta

  • Coordinadora de Trabajadores de Cultura Comunitaria
    • Hora: 17:00
    • Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Col. Florida.
    • Motivo: reinstalación de docente de la ciberescuela Pilares “José Molina”.
    • Aforo: 10 personas.
  • Trabajadores de la Alcaldía Milpa Alta
    • Hora: durante el día
    • Lugar: sede de la Alcaldía.
    • Motivo: pago de quincenas y horas extra atrasadas.
    • Aforo: 40 personas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Eventos culturales y de esparcimiento

  • Exposición de Alebrijes Monumentales – Av. Paseo de la Reforma (del 18 oct. al 9 nov.) | 30,000 asistentes.
  • Festival de Flores de Cempasúchil – Reforma, Cuauhtémoc (del 17 al 31 oct.) | 3,000 asistentes.
  • Exposición “Solo la Luz” – Reforma (del 10 al 26 oct.) | 1,000 asistentes.
  • 48ª Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 – Milpa Alta (del 3 al 26 oct.) | 10,000 asistentes.
  • Peregrinación de la empresa PepsiCo – 13:00 | Glorieta de Peralvillo a Basílica de Guadalupe | 5,000 asistentes.
  • Conciertos:
    • Chayanne “Bailemos otra vez” – 20:00 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 20,000 asistentes.
    • Halsey “Back to Badlands” – 20:30 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 5,000 asistentes.
    • Bandalos Chinos – 20:30 | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes.
    • Malinche, el musical – 20:30 | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes.
    • This is Michael – 21:00 | Arena CDMX, Azcapotzalco | 6,500 asistentes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Fallece Tiffany Odette, con ella suman 32 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Ciudad de México

Fallece Tiffany Odette, con ella suman 32 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Nuevo video revela momento exacto del ataque al abogado David Cohen

Ciudad de México

Nuevo video revela momento exacto del ataque al abogado David Cohen

Bebés abandonados: ¿qué sigue después de su rescate?

Ciudad de México

Bebés abandonados: ¿qué sigue después de su rescate?

Levanta el teléfono: hasta 335 mil personas podrían pedir sus Vales Mercomuna por Locatel

Ciudad de México

Levanta el teléfono: hasta 335 mil personas podrían pedir sus Vales Mercomuna por Locatel

Etiquetas: , ,