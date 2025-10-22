Estudiantes y trabajadores del SAT encabezan movilizaciones en la capital
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes 22 de octubre de 2025 se realizarán diversas marchas, concentraciones y rodadas ciclistas en distintas zonas de la Ciudad de México. Las autoridades prevén afectaciones en vialidades del centro y sur por movilizaciones de colectivos estudiantiles, sindicales y religiosos, así como eventos culturales y conciertos masivos.
Cuauhtémoc
- Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
• Hora: 06:30
• Lugar: Estación Chabacano del Metro (líneas 2, 8 y 9).
• Motivo: Continuación de la 6ª Brigada Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona del Ajusco, Tlalpan.
• Organizaciones en apoyo: Brigada Nacional de Búsqueda, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional.
• Aforo: 50 personas.
- Colectivo “La Comuna 4:20”
• Hora: 10:00 a 13:00
• Lugares: Congreso CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad (Rinconada 4:20), Jardín Luis Pasteur y Glorieta Simón Bolívar.
• Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político.
• Aforo: 100 personas.
- Delegaciones sindicales y trabajadores del IPN
• Hora: 11:00
• Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Serapio Rendón 71, Col. San Rafael.
• Motivo: Asamblea de bases de la Sección 11 para exigir sindicalismo democrático y defensa de derechos laborales.
• Aforo: 120 personas.
- Colectivo “Tadeo”
• Hora: 09:30
• Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial, Dr. Lavista 114.
• Motivo: audiencia por cambio de medidas cautelares.
• Aforo: 20 personas.
- Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C.
• Hora: 11:00
• Lugar: Plaza de la Ciudadela.
• Motivo: atención a policías con juicios laborales atrasados.
• Aforo: 50 personas.
- Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”
• Hora: 14:00
• Lugar: Secretaría de Gobierno.
• Demanda: inclusión en programas de vivienda.
• Aforo: 20 personas.
- Juventud Mazahua
• Hora: 13:00
• Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
• Petición: ser incorporados a programas de vivienda.
• Aforo: 20 personas.
- Colectivo “Génesis”
• Hora: 14:00
• Lugar: Secretaría de Gobierno.
• Demanda: reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
• Aforo: 10 personas.
Coyoacán
- Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
• Hora: 18:00
• Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
• Actividad: evento Okupa Gráfica por Palestina con charlas informativas sobre la situación en Medio Oriente.
• Aforo: 80 personas.
- Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”
• Hora: durante el día
• Lugar: UAM Xochimilco.
• Motivo: actividades político-culturales por la lucha zapatista y autodeterminación de los pueblos indígenas.
• Aforo: 50 personas.
Benito Juárez
- Ahorradores e Inversionistas de la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) CAME
• Hora: 08:00
• Lugar: Condusef, Av. Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle Norte.
• Demanda: devolución del 100% de sus ahorros e inversiones y cárcel a responsables del fraude.
• Aforo: 50 personas.
- Rodada “Cletos Nocturnos”
• Hora: 20:30
• Lugar: Búnker Cletero, Pilares y Pestalozzi.
• Aforo: 20 personas.
Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Colectivo “40 Días por la Vida”
• Hora: 08:00
• Lugares: clínicas Marie Stopes (Pedregal, Roma Sur, Coyoacán y Condesa).
• Actividad: vigilia de oración contra el aborto.
• Aforo: 40 personas.
- Operadores de pipas de agua de Tlalpan
• Hora: 12:00
• Lugar: sede de la Alcaldía Tlalpan.
• Motivo: exigir reparación de pozo en Huipulco por baja presión en puntos de carga.
• Aforo: 40 personas.
- Rodada “UPPENSA”
• Hora: 07:00
• Lugar: Boulevard Picacho Ajusco 528 hacia Valle de las Cantimploras.
• Aforo: 30 ciclistas.
Iztapalapa e Iztacalco
- Rodada “Libertad en Bici”
• Hora: 07:45
• Salida: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, rumbo al Parque Nacional Lomas de Padierna.
• Aforo: 20 ciclistas.
- Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• Hora: 16:00
• Lugar: Viaducto Río de la Piedad 507, Col. Granjas México.
• Demanda: aumento salarial y mejores condiciones laborales.
• Aforo: 40 personas.
Álvaro Obregón y Milpa Alta
- Coordinadora de Trabajadores de Cultura Comunitaria
• Hora: 17:00
• Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Col. Florida.
• Motivo: reinstalación de docente de la ciberescuela Pilares “José Molina”.
• Aforo: 10 personas.
- Trabajadores de la Alcaldía Milpa Alta
• Hora: durante el día
• Lugar: sede de la Alcaldía.
• Motivo: pago de quincenas y horas extra atrasadas.
• Aforo: 40 personas.
Eventos culturales y de esparcimiento
- Exposición de Alebrijes Monumentales – Av. Paseo de la Reforma (del 18 oct. al 9 nov.) | 30,000 asistentes.
- Festival de Flores de Cempasúchil – Reforma, Cuauhtémoc (del 17 al 31 oct.) | 3,000 asistentes.
- Exposición “Solo la Luz” – Reforma (del 10 al 26 oct.) | 1,000 asistentes.
- 48ª Feria Nacional del Mole Atocpan 2025 – Milpa Alta (del 3 al 26 oct.) | 10,000 asistentes.
- Peregrinación de la empresa PepsiCo – 13:00 | Glorieta de Peralvillo a Basílica de Guadalupe | 5,000 asistentes.
- Conciertos:
- Chayanne “Bailemos otra vez” – 20:00 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 20,000 asistentes.
- Halsey “Back to Badlands” – 20:30 | Palacio de los Deportes, Iztacalco | 5,000 asistentes.
- Bandalos Chinos – 20:30 | Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes.
- Malinche, el musical – 20:30 | Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes.
- This is Michael – 21:00 | Arena CDMX, Azcapotzalco | 6,500 asistentes.