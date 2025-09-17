Sindicato protesta en San Lázaro y estudiantes de la UNAM homenajean a víctimas en Iztapalapa hoy en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este miércoles 17 de septiembre se esperan 6 concentraciones, 1 cita agendada, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México.
Cuauhtémoc
- Colectivo La Comuna 4:20
- Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20; 13:00 en Jardín Luis Pasteur
- Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
- Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano
- Aforo: 100
- Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
- Hora: 07:00
- Lugar: Estación Metro Chabacano
- Actividad: brigada de búsqueda en inmediaciones del Cerro del Guerrero
- Aforo: 70
- Ciudadana independiente
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobernación
- Demanda: denuncia por despojo de terrenos en Chilpancingo
- Aforo: 5
Gustavo A. Madero
- Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
- Hora: 07:00
- Lugar: Estación Metro Deportivo 18 de Marzo
- Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe
- Aforo: incluido en 70
Venustiano Carranza
- Movimiento Cannábico Mexicano
- Hora: 12:00
- Lugar: Cámara de Diputados
- Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa
- Aforo: 50
- Sindicato de empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca
- Hora: durante el día
- Lugar: Cámara de Diputados
- Demanda: reinstalación de 35 trabajadores despedidos y cumplimiento de contrato colectivo
- Aforo: 100
Coyoacán
- Comité estudiantil de la UNAM
- Hora: 14:00
- Lugares: Facultad de Música y Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria
- Actividad: homenaje memorial por víctimas de la tragedia ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre
- Aforo: 60
Xochimilco
- Colectiva ciclista Resiste Pedal
- Hora: 10:00
- Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco
- Destino: Volcán Teuhtli, Milpa Alta
- Demanda: rodada-camping en defensa del territorio y la bicicleta como resistencia comunitaria
- Aforo: 60
Eventos de esparcimiento
Celebración bicampeonato Diablos Rojos “Serie del Rey” – 19:00 h, Estadio Alfredo Harp Helú, Iztacalco | 12,000 asistentes
Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes
Jacob Collier “Djesse World Tour 2025” – 21:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | 6,486 asistentes
Musical Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes
Festival del Nopal – Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes
Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta | 2,000 asistentes