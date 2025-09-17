| Uno TV

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este miércoles 17 de septiembre se esperan 6 concentraciones, 1 cita agendada, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México.

Cuauhtémoc

Colectivo La Comuna 4:20 Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20; 13:00 en Jardín Luis Pasteur Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano Aforo: 100

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX Hora: 07:00 Lugar: Estación Metro Chabacano Actividad: brigada de búsqueda en inmediaciones del Cerro del Guerrero Aforo: 70

Ciudadana independiente Hora: 10:00 Lugar: Secretaría de Gobernación Demanda: denuncia por despojo de terrenos en Chilpancingo Aforo: 5



Gustavo A. Madero

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX Hora: 07:00 Lugar: Estación Metro Deportivo 18 de Marzo Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe Aforo: incluido en 70



Venustiano Carranza

Movimiento Cannábico Mexicano Hora: 12:00 Lugar: Cámara de Diputados Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa Aforo: 50

Sindicato de empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca Hora: durante el día Lugar: Cámara de Diputados Demanda: reinstalación de 35 trabajadores despedidos y cumplimiento de contrato colectivo Aforo: 100



Coyoacán

Comité estudiantil de la UNAM Hora: 14:00 Lugares: Facultad de Música y Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria Actividad: homenaje memorial por víctimas de la tragedia ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre Aforo: 60



Xochimilco

Colectiva ciclista Resiste Pedal Hora: 10:00 Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco Destino: Volcán Teuhtli, Milpa Alta Demanda: rodada-camping en defensa del territorio y la bicicleta como resistencia comunitaria Aforo: 60



Eventos de esparcimiento

Celebración bicampeonato Diablos Rojos “Serie del Rey” – 19:00 h, Estadio Alfredo Harp Helú, Iztacalco | 12,000 asistentes

Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes

Jacob Collier “Djesse World Tour 2025” – 21:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | 6,486 asistentes

Musical Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes

Festival del Nopal – Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes

Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta | 2,000 asistentes

