Sindicato protesta en San Lázaro y estudiantes de la UNAM homenajean a víctimas en Iztapalapa hoy en CDMX

| 07:02 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas Hoy Cdmx Concentraciones
Foto: Getty Images.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este miércoles 17 de septiembre se esperan 6 concentraciones, 1 cita agendada, 4 rodadas ciclistas y 6 eventos de esparcimiento en la Ciudad de México.

[RELACIONADO: No circulan este miércoles 17 de septiembre vehículos con placas terminación 3 y 4]

Cuauhtémoc

  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20; 13:00 en Jardín Luis Pasteur
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
    • Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano
    • Aforo: 100
  • Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Estación Metro Chabacano
    • Actividad: brigada de búsqueda en inmediaciones del Cerro del Guerrero
    • Aforo: 70
  • Ciudadana independiente
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobernación
    • Demanda: denuncia por despojo de terrenos en Chilpancingo
    • Aforo: 5

Gustavo A. Madero

  • Colectivo Hasta Encontrarles CDMX
    • Hora: 07:00
    • Lugar: Estación Metro Deportivo 18 de Marzo
    • Actividad: brigada de búsqueda en Sierra de Guadalupe
    • Aforo: incluido en 70

Venustiano Carranza

  • Movimiento Cannábico Mexicano
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Cámara de Diputados
    • Demanda: inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa
    • Aforo: 50
  • Sindicato de empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca
    • Hora: durante el día
    • Lugar: Cámara de Diputados
    • Demanda: reinstalación de 35 trabajadores despedidos y cumplimiento de contrato colectivo
    • Aforo: 100

Coyoacán

  • Comité estudiantil de la UNAM
    • Hora: 14:00
    • Lugares: Facultad de Música y Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria
    • Actividad: homenaje memorial por víctimas de la tragedia ocurrida en Iztapalapa el 10 de septiembre
    • Aforo: 60

Xochimilco

  • Colectiva ciclista Resiste Pedal
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco
    • Destino: Volcán Teuhtli, Milpa Alta
    • Demanda: rodada-camping en defensa del territorio y la bicicleta como resistencia comunitaria
    • Aforo: 60

Eventos de esparcimiento

Celebración bicampeonato Diablos Rojos “Serie del Rey” – 19:00 h, Estadio Alfredo Harp Helú, Iztacalco | 12,000 asistentes

Alejandro Sanz en concierto – 20:30 h, Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo | 9,790 asistentes

Jacob Collier “Djesse World Tour 2025” – 21:00 h, Pepsi Center WTC, Benito Juárez | 6,486 asistentes

Musical Malinche – 20:30 h, Frontón México, Cuauhtémoc | 1,200 asistentes

Festival del Nopal – Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc | 1,000 asistentes

Feria Gastronómica y del Elote Tlacotenco 2025 – Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta | 2,000 asistentes

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

No circulan este miércoles 17 de septiembre vehículos con placas terminación 3 y 4

Ciudad de México

No circulan este miércoles 17 de septiembre vehículos con placas terminación 3 y 4

Iztapalapa: estabilizan paredes del socavón y preparan instalación de nueva tubería

Ciudad de México

Iztapalapa: estabilizan paredes del socavón y preparan instalación de nueva tubería

Reportan 19 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa, muere el chofer; 32 personas siguen hospitalizadas

Ciudad de México

Reportan 19 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa, muere el chofer; 32 personas siguen hospitalizadas

Detenidos en el Grito: frustran robo de 14 celulares en el Zócalo de la CDMX

Ciudad de México

Detenidos en el Grito: frustran robo de 14 celulares en el Zócalo de la CDMX

Etiquetas: , ,