Sindicato de la SSC y extrabajadores de Ruta 100 encabezan protestas en CDMX este 20 de agosto

| 07:14 | Benell Cortés | Uno TV
¿Dónde habrá movilizaciones, marchas y protestas este 6 de marzo de 2024 en CDMX?
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 20 de agosto se esperan 5 citas agendadas, 7 concentraciones, 11 eventos de esparcimiento y 7 rodadas ciclistas en distintos puntos de la Ciudad de México.

[RELACIONADO: No circulan este miércoles 20 de agosto vehículos con placas terminación 3 y 4]

Cuauhtémoc

  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno
    • Demanda: pago de finiquito, intereses y utilidades del fideicomiso F/100
    • Aforo: 120
  • Sindicato Independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
    • Hora: 11:30
    • Lugar: Oficinas de la SSC en Balderas
    • Demanda: mejores condiciones de trabajo y fin al acoso laboral
    • Aforo: 300
  • Trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Secretaría de Gobierno, Lucas Alamán 122
    • Demanda: atención a afectaciones por obras de ciclovía en Tlalpan
    • Aforo: 90

Coyoacán

  • Colectiva estudiantil de la ENTS “Ternura Revolucionaria”
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM
    • Demanda: comedores subsidiados con menús saludables para comunidad universitaria
    • Aforo: 70
  • Resistencia Civil Activa y Pacífica
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Tribunal Electoral del PJF
    • Demanda: anulación del proceso electoral que designó jueces, magistrados y ministros
    • Aforo: 80
  • Economistas contra la dictadura del valor
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Facultad de Economía, UNAM
    • Demanda: rechazo a instalación de 60 cámaras en la facultad
    • Aforo: 100
  • Trabajadores del Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Centro de Asistencia Atlampa
    • Demanda: destitución de la subdirectora, acusada de abuso laboral
    • Aforo: 20

Álvaro Obregón

  • Familias Unidas “Procali La Lomita”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Predio La Lomita, colonia Tlapechico
    • Demanda: vivienda digna y rechazo a violencia de autoridades
    • Aforo: 40

Xochimilco

  • Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: FAD, Prol. Constitución 58A
    • Demanda: colecta de firmas contra genocidio en Palestina y ruptura de relaciones con Israel
    • Aforo: 35

Iztapalapa

  • Usuarios de canchas de futbol americano
    • Hora: 18:00
    • Lugar: Alcaldía Iztapalapa
    • Demanda: respeto a horarios en espacios deportivos
    • Aforo: 30

Gustavo A. Madero

  • Amigos y familiares de menor víctima de accidente de tránsito
    • Hora: 18:00
    • Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero
    • Demanda: avances en carpeta de investigación del caso Lindavista
    • Aforo: 30

Eventos y rodadas ciclistas

  • Rodada “Amigos en Bici” desde Alameda Central hacia San Lázaro, Pino Suárez, Ángel de la Independencia y Campo Marte (19:15 h).
  • Rodada “Cletos Nocturnos” desde Monumento a la Revolución hacia Pista BMX en Tlalpan (20:30 h).
  • Rodada “Rodando con Dinosaurios” desde Parque de las Rosas en Iztacalco rumbo a Six Flags (20:30 h).
  • Rodada “Escuadrón del Norte” desde Vips Tepeyac en GAM rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan (20:30 h).
  • Rodada “Breaking.Coyoacán” desde Café El Jarocho rumbo a Museo del Ferrocarril en Magdalena Contreras (21:00 h).

Además, se realizan eventos culturales como la Exposición CowParade 2025, el Festival del Nopal en Reforma, la XI Fiesta de las Culturas Indígenas en el Auditorio Nacional y las actividades de Vacaciones de Verano en el Zócalo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

No circulan este miércoles 20 de agosto vehículos con placas terminación 3 y 4

Ciudad de México

No circulan este miércoles 20 de agosto vehículos con placas terminación 3 y 4

Policía de CDMX mata a motociclista tras riña, ya está detenido

Ciudad de México

Policía de CDMX mata a motociclista tras riña, ya está detenido

Levantan bloqueo en Tlalpan: trabajadoras sexuales protestaron por ciclovía

Ciudad de México

Levantan bloqueo en Tlalpan: trabajadoras sexuales protestaron por ciclovía

Licencia permanente en CDMX: 3 módulos con buena calificación y que atienden en sábado

Ciudad de México

Licencia permanente en CDMX: 3 módulos con buena calificación y que atienden en sábado

Etiquetas: ,