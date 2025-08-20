Sindicato de la SSC y extrabajadores de Ruta 100 encabezan protestas en CDMX este 20 de agosto
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 20 de agosto se esperan 5 citas agendadas, 7 concentraciones, 11 eventos de esparcimiento y 7 rodadas ciclistas en distintos puntos de la Ciudad de México.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 20 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/DeqiN3i3SL
[RELACIONADO: No circulan este miércoles 20 de agosto vehículos con placas terminación 3 y 4]
Cuauhtémoc
- Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Demanda: pago de finiquito, intereses y utilidades del fideicomiso F/100
- Aforo: 120
- Sindicato Independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
- Hora: 11:30
- Lugar: Oficinas de la SSC en Balderas
- Demanda: mejores condiciones de trabajo y fin al acoso laboral
- Aforo: 300
- Trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Lucas Alamán 122
- Demanda: atención a afectaciones por obras de ciclovía en Tlalpan
- Aforo: 90
Coyoacán
- Colectiva estudiantil de la ENTS “Ternura Revolucionaria”
- Hora: 13:00
- Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM
- Demanda: comedores subsidiados con menús saludables para comunidad universitaria
- Aforo: 70
- Resistencia Civil Activa y Pacífica
- Hora: 10:00
- Lugar: Tribunal Electoral del PJF
- Demanda: anulación del proceso electoral que designó jueces, magistrados y ministros
- Aforo: 80
- Economistas contra la dictadura del valor
- Hora: 14:00
- Lugar: Facultad de Economía, UNAM
- Demanda: rechazo a instalación de 60 cámaras en la facultad
- Aforo: 100
- Trabajadores del Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro de Asistencia Atlampa
- Demanda: destitución de la subdirectora, acusada de abuso laboral
- Aforo: 20
Álvaro Obregón
- Familias Unidas “Procali La Lomita”
- Hora: 11:00
- Lugar: Predio La Lomita, colonia Tlapechico
- Demanda: vivienda digna y rechazo a violencia de autoridades
- Aforo: 40
Xochimilco
- Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: FAD, Prol. Constitución 58A
- Demanda: colecta de firmas contra genocidio en Palestina y ruptura de relaciones con Israel
- Aforo: 35
Iztapalapa
- Usuarios de canchas de futbol americano
- Hora: 18:00
- Lugar: Alcaldía Iztapalapa
- Demanda: respeto a horarios en espacios deportivos
- Aforo: 30
Gustavo A. Madero
- Amigos y familiares de menor víctima de accidente de tránsito
- Hora: 18:00
- Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero
- Demanda: avances en carpeta de investigación del caso Lindavista
- Aforo: 30
Eventos y rodadas ciclistas
- Rodada “Amigos en Bici” desde Alameda Central hacia San Lázaro, Pino Suárez, Ángel de la Independencia y Campo Marte (19:15 h).
- Rodada “Cletos Nocturnos” desde Monumento a la Revolución hacia Pista BMX en Tlalpan (20:30 h).
- Rodada “Rodando con Dinosaurios” desde Parque de las Rosas en Iztacalco rumbo a Six Flags (20:30 h).
- Rodada “Escuadrón del Norte” desde Vips Tepeyac en GAM rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan (20:30 h).
- Rodada “Breaking.Coyoacán” desde Café El Jarocho rumbo a Museo del Ferrocarril en Magdalena Contreras (21:00 h).
Además, se realizan eventos culturales como la Exposición CowParade 2025, el Festival del Nopal en Reforma, la XI Fiesta de las Culturas Indígenas en el Auditorio Nacional y las actividades de Vacaciones de Verano en el Zócalo.