Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 20 de agosto se esperan 5 citas agendadas, 7 concentraciones, 11 eventos de esparcimiento y 7 rodadas ciclistas en distintos puntos de la Ciudad de México.

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 20 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/DeqiN3i3SL — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2025

Cuauhtémoc

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Hora: 10:00 Lugar: Secretaría de Gobierno Demanda: pago de finiquito, intereses y utilidades del fideicomiso F/100 Aforo: 120

Sindicato Independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Hora: 11:30 Lugar: Oficinas de la SSC en Balderas Demanda: mejores condiciones de trabajo y fin al acoso laboral Aforo: 300

Trabajadoras sexuales de Calzada de Tlalpan Hora: 11:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Lucas Alamán 122 Demanda: atención a afectaciones por obras de ciclovía en Tlalpan Aforo: 90



Coyoacán

Colectiva estudiantil de la ENTS “Ternura Revolucionaria” Hora: 13:00 Lugar: Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM Demanda: comedores subsidiados con menús saludables para comunidad universitaria Aforo: 70

Resistencia Civil Activa y Pacífica Hora: 10:00 Lugar: Tribunal Electoral del PJF Demanda: anulación del proceso electoral que designó jueces, magistrados y ministros Aforo: 80

Economistas contra la dictadura del valor Hora: 14:00 Lugar: Facultad de Economía, UNAM Demanda: rechazo a instalación de 60 cámaras en la facultad Aforo: 100

Trabajadores del Centro de Asistencia e Integración Social Atlampa Hora: 10:00 Lugar: Centro de Asistencia Atlampa Demanda: destitución de la subdirectora, acusada de abuso laboral Aforo: 20



Álvaro Obregón

Familias Unidas “Procali La Lomita” Hora: 11:00 Lugar: Predio La Lomita, colonia Tlapechico Demanda: vivienda digna y rechazo a violencia de autoridades Aforo: 40



Xochimilco

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño, UNAM Hora: 10:00 Lugar: FAD, Prol. Constitución 58A Demanda: colecta de firmas contra genocidio en Palestina y ruptura de relaciones con Israel Aforo: 35



Iztapalapa

Usuarios de canchas de futbol americano Hora: 18:00 Lugar: Alcaldía Iztapalapa Demanda: respeto a horarios en espacios deportivos Aforo: 30



Gustavo A. Madero

Amigos y familiares de menor víctima de accidente de tránsito Hora: 18:00 Lugar: Alcaldía Gustavo A. Madero Demanda: avances en carpeta de investigación del caso Lindavista Aforo: 30



Eventos y rodadas ciclistas

Rodada “Amigos en Bici” desde Alameda Central hacia San Lázaro, Pino Suárez, Ángel de la Independencia y Campo Marte (19:15 h).

desde Alameda Central hacia San Lázaro, Pino Suárez, Ángel de la Independencia y Campo Marte (19:15 h). Rodada “Cletos Nocturnos” desde Monumento a la Revolución hacia Pista BMX en Tlalpan (20:30 h).

desde Monumento a la Revolución hacia Pista BMX en Tlalpan (20:30 h). Rodada “Rodando con Dinosaurios” desde Parque de las Rosas en Iztacalco rumbo a Six Flags (20:30 h).

desde Parque de las Rosas en Iztacalco rumbo a Six Flags (20:30 h). Rodada “Escuadrón del Norte” desde Vips Tepeyac en GAM rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan (20:30 h).

desde Vips Tepeyac en GAM rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan (20:30 h). Rodada “Breaking.Coyoacán” desde Café El Jarocho rumbo a Museo del Ferrocarril en Magdalena Contreras (21:00 h).

Además, se realizan eventos culturales como la Exposición CowParade 2025, el Festival del Nopal en Reforma, la XI Fiesta de las Culturas Indígenas en el Auditorio Nacional y las actividades de Vacaciones de Verano en el Zócalo.

