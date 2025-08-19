GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este martes 19 de agosto la realización de 1 marcha, 8 concentraciones, 1 cita agendada, 1 rodada motociclista, 7 rodadas ciclistas y al menos 11 eventos de esparcimiento en la capital.

Cuauhtémoc

Marcha por el Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle Hora: 14:00 Lugar: Estación Doctores, Línea 8 del Metro, rumbo al Jardín de Santiago en Tlatelolco Actividades: marcha pacífica, jornada cultural y expo fotográfica “Si me despiertan bruscamente me han robado mi fortuna” Organizaciones en apoyo: Colectivo El Otro Lado de la Calle, CCU Tlatelolco, UVA UNAM Aforo estimado: 100

Colectivo La Comuna 4:20 Hora: 10:00 Lugar: Congreso de la Ciudad de México Demanda: espacio de consumo tolerado y diálogo político sobre cannabis Aforo: 50

Movimiento Antorchista Hora: 10:00 Lugar: Ángel de la Independencia Demanda: protesta contra la alcaldesa de Tláhuac por negar vivienda digna Observaciones: podrían realizar cadena humana y bloqueo vial Aforo: 70

Resistencia Civil Activa y Pacífica Hora: 11:00 Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación Demanda: anulación del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros del PJF Aforo: 400

Vecinos de Santa María la Ribera Hora: 11:00 Lugar: Kiosco Morisco Demanda: rechazo a filmaciones que afectan vialidades y generan gentrificación Aforo: 70

Rodada “Wisin & Lokillo” (Jales Tepito Morelos) Hora: 11:00 Lugar: Letras de Tepito, Col. Morelos Aforo: 70



Xochimilco

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Hora: 10:00 Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución No. 58A Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y para exigir romper relaciones diplomáticas con Israel Aforo: 35



Tlalpan

Comunidad estudiantil de Antropología Social (ENAH) Hora: 14:00 Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote Demanda: asamblea contra disminución de cursos y horarios conflictivos Aforo: 100



Iztapalapa

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes Hora: Durante el día Lugar: Reclusorio Oriente Demanda: libertad inmediata de un hombre acusado injustamente de violación Aforo: 25



Benito Juárez

Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos Hora: 18:00 Lugar: Mercado 1º de Diciembre, Narvarte Demanda: avances en homologación administrativa y abasto popular Aforo: 80

Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) Hora: Durante el día Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Demanda: créditos de “Cosechando Soberanía”, apoyos de vivienda y regularización de concesiones Aforo: 50



Rodadas ciclistas destacadas

Ángel de la Independencia y Alameda Central – 19:15 h | Rumbos a San Lázaro, Pino Suárez, Campo Marte y Ángel de la Independencia

– 19:15 h | Rumbos a San Lázaro, Pino Suárez, Campo Marte y Ángel de la Independencia Iztacalco (Parque de las Rosas) – 20:30 h | Destino Six Flags México

– 20:30 h | Destino Six Flags México Benito Juárez (Parque Arboledas y Parque Hundido) – 20:30 h y 21:00 h | Rumbo a Atenco y Lienzo Charro de la Villa

– 20:30 h y 21:00 h | Rumbo a Atenco y Lienzo Charro de la Villa Gustavo A. Madero (Vips Tepeyac) – 20:30 h | Rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan

– 20:30 h | Rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan Coyoacán (Café El Jarocho) – 21:00 h | Rumbo al Museo del Ferrocarril, Magdalena Contreras

– 21:00 h | Rumbo al Museo del Ferrocarril, Magdalena Contreras Cuauhtémoc (Monumento a la Revolución) – 20:30 h | Rumbo a Pista BMX Coapa

