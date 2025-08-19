Marcha por personas en situación de calle y protestas en la SCJN marcan el día en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este martes 19 de agosto la realización de 1 marcha, 8 concentraciones, 1 cita agendada, 1 rodada motociclista, 7 rodadas ciclistas y al menos 11 eventos de esparcimiento en la capital.
Cuauhtémoc
- Marcha por el Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle
- Hora: 14:00
- Lugar: Estación Doctores, Línea 8 del Metro, rumbo al Jardín de Santiago en Tlatelolco
- Actividades: marcha pacífica, jornada cultural y expo fotográfica “Si me despiertan bruscamente me han robado mi fortuna”
- Organizaciones en apoyo: Colectivo El Otro Lado de la Calle, CCU Tlatelolco, UVA UNAM
- Aforo estimado: 100
- Colectivo La Comuna 4:20
- Hora: 10:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México
- Demanda: espacio de consumo tolerado y diálogo político sobre cannabis
- Aforo: 50
- Movimiento Antorchista
- Hora: 10:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Demanda: protesta contra la alcaldesa de Tláhuac por negar vivienda digna
- Observaciones: podrían realizar cadena humana y bloqueo vial
- Aforo: 70
- Resistencia Civil Activa y Pacífica
- Hora: 11:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Demanda: anulación del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros del PJF
- Aforo: 400
- Vecinos de Santa María la Ribera
- Hora: 11:00
- Lugar: Kiosco Morisco
- Demanda: rechazo a filmaciones que afectan vialidades y generan gentrificación
- Aforo: 70
- Rodada “Wisin & Lokillo” (Jales Tepito Morelos)
- Hora: 11:00
- Lugar: Letras de Tepito, Col. Morelos
- Aforo: 70
Xochimilco
- Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución No. 58A
- Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y para exigir romper relaciones diplomáticas con Israel
- Aforo: 35
Tlalpan
- Comunidad estudiantil de Antropología Social (ENAH)
- Hora: 14:00
- Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote
- Demanda: asamblea contra disminución de cursos y horarios conflictivos
- Aforo: 100
Iztapalapa
- Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- Hora: Durante el día
- Lugar: Reclusorio Oriente
- Demanda: libertad inmediata de un hombre acusado injustamente de violación
- Aforo: 25
Benito Juárez
- Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos
- Hora: 18:00
- Lugar: Mercado 1º de Diciembre, Narvarte
- Demanda: avances en homologación administrativa y abasto popular
- Aforo: 80
- Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- Demanda: créditos de “Cosechando Soberanía”, apoyos de vivienda y regularización de concesiones
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas destacadas
- Ángel de la Independencia y Alameda Central – 19:15 h | Rumbos a San Lázaro, Pino Suárez, Campo Marte y Ángel de la Independencia
- Iztacalco (Parque de las Rosas) – 20:30 h | Destino Six Flags México
- Benito Juárez (Parque Arboledas y Parque Hundido) – 20:30 h y 21:00 h | Rumbo a Atenco y Lienzo Charro de la Villa
- Gustavo A. Madero (Vips Tepeyac) – 20:30 h | Rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan
- Coyoacán (Café El Jarocho) – 21:00 h | Rumbo al Museo del Ferrocarril, Magdalena Contreras
- Cuauhtémoc (Monumento a la Revolución) – 20:30 h | Rumbo a Pista BMX Coapa