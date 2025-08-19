Marcha por personas en situación de calle y protestas en la SCJN marcan el día en la CDMX

| 07:00 | Benell Cortés | Uno TV
Marchas CDMX hoy
Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta para este martes 19 de agosto la realización de 1 marcha, 8 concentraciones, 1 cita agendada, 1 rodada motociclista, 7 rodadas ciclistas y al menos 11 eventos de esparcimiento en la capital.

Cuauhtémoc

  • Marcha por el Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle
    • Hora: 14:00
    • Lugar: Estación Doctores, Línea 8 del Metro, rumbo al Jardín de Santiago en Tlatelolco
    • Actividades: marcha pacífica, jornada cultural y expo fotográfica “Si me despiertan bruscamente me han robado mi fortuna”
    • Organizaciones en apoyo: Colectivo El Otro Lado de la Calle, CCU Tlatelolco, UVA UNAM
    • Aforo estimado: 100
  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Congreso de la Ciudad de México
    • Demanda: espacio de consumo tolerado y diálogo político sobre cannabis
    • Aforo: 50
  • Movimiento Antorchista
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Ángel de la Independencia
    • Demanda: protesta contra la alcaldesa de Tláhuac por negar vivienda digna
    • Observaciones: podrían realizar cadena humana y bloqueo vial
    • Aforo: 70
  • Resistencia Civil Activa y Pacífica
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación
    • Demanda: anulación del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros del PJF
    • Aforo: 400
  • Vecinos de Santa María la Ribera
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Kiosco Morisco
    • Demanda: rechazo a filmaciones que afectan vialidades y generan gentrificación
    • Aforo: 70
  • Rodada “Wisin & Lokillo” (Jales Tepito Morelos)
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Letras de Tepito, Col. Morelos
    • Aforo: 70

Xochimilco

  • Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: FAD UNAM, Prol. Constitución No. 58A
    • Demanda: colecta de firmas contra el genocidio en Palestina y para exigir romper relaciones diplomáticas con Israel
    • Aforo: 35

Tlalpan

  • Comunidad estudiantil de Antropología Social (ENAH)
    • Hora: 14:00
    • Lugar: ENAH, Periférico Sur y Zapote
    • Demanda: asamblea contra disminución de cursos y horarios conflictivos
    • Aforo: 100

Iztapalapa

  • Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Reclusorio Oriente
    • Demanda: libertad inmediata de un hombre acusado injustamente de violación
    • Aforo: 25

Benito Juárez

  • Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos
    • Hora: 18:00
    • Lugar: Mercado 1º de Diciembre, Narvarte
    • Demanda: avances en homologación administrativa y abasto popular
    • Aforo: 80
  • Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
    • Demanda: créditos de “Cosechando Soberanía”, apoyos de vivienda y regularización de concesiones
    • Aforo: 50

Rodadas ciclistas destacadas

  • Ángel de la Independencia y Alameda Central – 19:15 h | Rumbos a San Lázaro, Pino Suárez, Campo Marte y Ángel de la Independencia
  • Iztacalco (Parque de las Rosas) – 20:30 h | Destino Six Flags México
  • Benito Juárez (Parque Arboledas y Parque Hundido) – 20:30 h y 21:00 h | Rumbo a Atenco y Lienzo Charro de la Villa
  • Gustavo A. Madero (Vips Tepeyac) – 20:30 h | Rumbo a Castillo Irlandés, Tlalpan
  • Coyoacán (Café El Jarocho) – 21:00 h | Rumbo al Museo del Ferrocarril, Magdalena Contreras
  • Cuauhtémoc (Monumento a la Revolución) – 20:30 h | Rumbo a Pista BMX Coapa

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

No circulan este martes 19 de agosto vehículos con placas terminación 7 y 8

Ciudad de México

No circulan este martes 19 de agosto vehículos con placas terminación 7 y 8

Fabricantes exigen reforzar aduanas para frenar importación ilegal de calzado

Ciudad de México

Fabricantes exigen reforzar aduanas para frenar importación ilegal de calzado

Video: automóvil derrapa y casi embiste a reporteros en CDMX

Ciudad de México

Video: automóvil derrapa y casi embiste a reporteros en CDMX

CDMX regulará a motobicis: placas se entregarán en diciembre

Ciudad de México

CDMX regulará a motobicis: placas se entregarán en diciembre

Etiquetas: