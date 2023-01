María Ángela esperaba a su mamá afuera de un baño en Indios Verdes y desapareció; FGJ investiga el caso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realiza la búsqueda de María Ángela Olguín Bustamante, una joven de 16 años que desapareció el pasado 16 de enero en los baños públicos del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La joven de 16 años iba con su madre, quien la acompañó a realizar trámites escolares. Al percatarse de la ausencia de la joven, familiares y amigos apoyaron en la búsqueda, además de realizar un bloqueo en la carretera México-Pachuca.

Rocío Bustamante, madre de María Ángela, dijo que su hija desapareció cuando la esperaba a la salida de un baño cercano a la estación del Metrobús Indios Verdes.

La madre de la joven dijo que una vez dentro del baño, escuchó a su hija que la llamaba a gritos. Sin embargo, cuando salió a buscarla ya no estaba.

“Cuando me toca entrar directamente al baño, me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita: ‘Ma’. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija”.