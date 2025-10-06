María Isabella sigue sin aparecer; subió a un camión sin placas en Tlalpan y se desconoce su paradero

GENERANDO AUDIO...

Su madre ha denunciado anomalías en la búsqueda. Foto: Alerta Amber México

María Isabella Orozco Lozano, joven de 16 años, desapareció el 2 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

El caso de la menor de edad se une a los de otras personas que son buscadas en el Ajusco, como Ana Ameli García, de 19 años, y Luis Óscar Ayala García, de 48 años.

En torno a la desaparición de María Isabella Orozco Lozano, su madre, Pilar Lozano, ha denunciado una serie de anomalías por parte de las autoridades encargadas de encontrar a su hija.

A poco más de un mes de que la adolescente fue vista por última vez, ha pedido el apoyo de la sociedad para dar con su paradero.

¿Qué se sabe de la desaparición de María Isabella Orozco Lozano?

Fue el 2 de septiembre cuando María Isabella salió de su casa, ubicada en la colonia San Miguel Xicalco, en la alcaldía Tlalpan, al suroeste de la CDMX.

Trasciende que ese día, durante la tarde, la adolescente fue vista en un paradero, en el que, después de hablar con dos personas, subió a un camión de transporte público sin placas.

Al momento de su desaparición, vestía pants, tenis de color negro y una sudadera gris oscuro, y portaba una mochila con un estampado con flores.

¿Qué ha sucedido en las investigaciones de la desaparición de María Isabella Orozco Lozano?

En entrevista para Sin Embargo, su madre, Pilar Lozano, resaltó una serie de errores en la investigación para encontrar a la menor de edad.

En primer lugar, mencionó que la atención de la Fiscalía fue deficiente, y que tardó mucho tiempo en activarse la Alerta Amber nacional.

De hecho, se pueden notar algunas diferencias entre las distintas fichas de búsqueda emitidas por las autoridades. En algunas, se menciona que María Isabella desapareció el 5 de septiembre de 2025.

Por otro lado, la ficha de búsqueda de la Fiscalía de CDMX, en el apartado de observaciones, señala que habría conocido a una “persona de nacionalidad argentina a través de un juego en línea, de nombre Brayan, del cual se desconocen más datos”.

Pilar destacó que esto era un dato que revictimizaba a su hija y que la línea de investigación no podría ir en ese sentido, en el que su hija se habría ido con un hombre que conoció en redes sociales.

De la misma manera dio a conocer que, si bien hay registros del C5 que confirman que estuvo en el paradero y subió al camión sin placas, pero que muestra el logotipo de una marca de chocolate, no todas las cámaras del lugar funcionan.

Esto repercute en que no saben si ella baja o alguien la obliga a bajar de la unidad en puntos previos a donde fue captada por las cámaras de seguridad.

Esto también repercute en otro punto importante en la investigación y del que Pilar volvió a reclamar el tiempo que han tardado las autoridades en las indagatorias.

La madre de la adolescente informó que, a prácticamente un mes, las autoridades apenas intentan notificar al operador del camión al que su hija se subió.

Asimismo, dio a conocer que tampoco han revisado las llamadas del celular de María Isabella Orozco Lozano y que se han limitado a informarle que está en “reconocimiento”.

Finalmente, Pilar reveló que el 29 de septiembre pasado recibió una llamada en la que le dijeron que su hija fue vista en la zona de San Nicolás de Pedregal.

La persona que la contactó le mencionó que María Isabella parecía estar drogada y que siempre estaba acompañada.

Aunque notificó a la policía de esto y en un principio no obtuvo respuestas, logró comunicarse con el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital, quien la canalizó con uno de los integrantes de la dependencia y, posteriormente, se llevó a cabo un operativo en la zona donde supuestamente fue vista su hija.

Sin embargo, ya habían pasado más de 12 horas y mencionó que el operativo se hizo sin la planeación debida y, en el sitio señalado, no encontraron a nadie.

Durante estas acciones, encontraron un lugar con una colcha limpia y comida fresca donde, además, hallaron unos tenis parecidos a los de su hija.

Al dejar la zona, acudió a pedir los videos de las cámaras de seguridad en la zona, pero, luego de horas para que se los pudieran proporcionar, corroboró que no aportaban mucho a la búsqueda, ya que no proporcionaban muchos ángulos del lugar.

Al regresar a este sitio, reveló que ya habían limpiado la zona y que no se aseguró ningún indicio.

Como parte final de su entrevista, Pilar hizo un llamado a la sociedad y a no “normalizar” los casos de personas desaparecidas, a “sensibilizar a la acción desde nuestra trinchera”.

María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, mide 1.54 metros, tiene el cabello ondulado y castaño oscuro, sus ojos son de color café oscuro y, como seña particular, tiene cicatrices en ambas piernas.

