Fotos: Cuartoscuro

El Programa de Ingreso Social MERCOMUNA Ciudad de México 2025 busca fortalecer la economía local y familiar mediante la entrega de vales físicos de mil pesos, que pueden canjearse en miles de pequeños comercios, mercados y tiendas de barrio de las 16 alcaldías capitalinas.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, más de 25 mil 330 negocios ya están inscritos para recibir estos vales.

¿Qué es el programa MERCOMUNA CDMX 2025?

Este programa social tiene como objetivo impulsar el consumo local, mejorar el ingreso de los hogares y fortalecer los pequeños negocios de la comunidad.

Los vales Mercomuna son canjeables durante 2025, en tanto el programa permanezca activo.

¿Dónde puedo canjear mis vales MERCOMUNA?

Los vales pueden usarse en tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, verdulerías, cremerías, papelerías y locales en mercados públicos.

El listado oficial y completo los puedes encontrar en https://comercios-mercomuna.cdmx.gob.mx/.

Aquí algunos ejemplos de establecimientos participantes por alcaldía:

Venustiano Carranza

La Casa de la Carne y los Quesos , Norte 25, Moctezuma 2ª Sección – Abarrotes

, Norte 25, Moctezuma 2ª Sección – Abarrotes Cremería La Tía Cata , Mercado de Jamaica, Loc. 5 – Cremería

, Mercado de Jamaica, Loc. 5 – Cremería Casa Espinoza, Puerta 18, Centro – Especias y chiles secos

Iztacalco

Abarrotes Géminis , Cafetal 202, Granjas México – Abarrotes

, Cafetal 202, Granjas México – Abarrotes La Güera, Oriente 108, Ramos Millán Bramadero – Abarrotes y comida

Álvaro Obregón

Cremería Sandra , Av. Centenario 1020, Local 32 – Cremería y abarrotes

, Av. Centenario 1020, Local 32 – Cremería y abarrotes Papelería Don Fortis , Calle 5 Mz 22 Lt 5, Col. 1 Victoria – Papelería

, Calle 5 Mz 22 Lt 5, Col. 1 Victoria – Papelería Antojitos Lulú, Paso del Molino, Cañada Verde – Comida preparada

Coyoacán

Pollería Mercedes , Tepetlapa S/N, Col. Adolfo Ruiz Cortines – Pollería

, Tepetlapa S/N, Col. Adolfo Ruiz Cortines – Pollería Recaudería La Pequeña , Quauhnícol Lt.12, Mz.12 – Frutas y verduras

, Quauhnícol Lt.12, Mz.12 – Frutas y verduras Papelería Andy, Ixtlixóchitl Mz.40 Lt.12 – Papelería

Iztapalapa