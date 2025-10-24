Más de 25 mil negocios reciben los vales MERCOMUNA en la CDMX
El Programa de Ingreso Social MERCOMUNA Ciudad de México 2025 busca fortalecer la economía local y familiar mediante la entrega de vales físicos de mil pesos, que pueden canjearse en miles de pequeños comercios, mercados y tiendas de barrio de las 16 alcaldías capitalinas.
De acuerdo con el Gobierno capitalino, más de 25 mil 330 negocios ya están inscritos para recibir estos vales.
¿Qué es el programa MERCOMUNA CDMX 2025?
Este programa social tiene como objetivo impulsar el consumo local, mejorar el ingreso de los hogares y fortalecer los pequeños negocios de la comunidad.
Los vales Mercomuna son canjeables durante 2025, en tanto el programa permanezca activo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
¿Dónde puedo canjear mis vales MERCOMUNA?
Los vales pueden usarse en tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, verdulerías, cremerías, papelerías y locales en mercados públicos.
El listado oficial y completo los puedes encontrar en https://comercios-mercomuna.cdmx.gob.mx/.
Aquí algunos ejemplos de establecimientos participantes por alcaldía:
Venustiano Carranza
- La Casa de la Carne y los Quesos, Norte 25, Moctezuma 2ª Sección – Abarrotes
- Cremería La Tía Cata, Mercado de Jamaica, Loc. 5 – Cremería
- Casa Espinoza, Puerta 18, Centro – Especias y chiles secos
Iztacalco
- Abarrotes Géminis, Cafetal 202, Granjas México – Abarrotes
- La Güera, Oriente 108, Ramos Millán Bramadero – Abarrotes y comida
Álvaro Obregón
- Cremería Sandra, Av. Centenario 1020, Local 32 – Cremería y abarrotes
- Papelería Don Fortis, Calle 5 Mz 22 Lt 5, Col. 1 Victoria – Papelería
- Antojitos Lulú, Paso del Molino, Cañada Verde – Comida preparada
Coyoacán
- Pollería Mercedes, Tepetlapa S/N, Col. Adolfo Ruiz Cortines – Pollería
- Recaudería La Pequeña, Quauhnícol Lt.12, Mz.12 – Frutas y verduras
- Papelería Andy, Ixtlixóchitl Mz.40 Lt.12 – Papelería
Iztapalapa
- Moles Doña Veda, Av. Santa María S/N – Moles y chiles secos
- Abarrotes Don Oti, Bilbao 49 – Abarrotes
- Pollo Feliz, Supermanzana II, Local 5 – Pollería