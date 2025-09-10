GENERANDO AUDIO...

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa. Foto: SSC CDMX.

Al menos 57 personas lesionadas, 19 de ellas de gravedad, y 18 autos involucrados, es el saldo hasta el momento tras registrarse la explosión de una pipa de gas en la Autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

Personas heridas y autos dañados por explosión de pipa de gas

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, derivado del incidente al oriente de la capital, hay un total de 57 heridos, 19 de ellos de gravedad, sin reportar hasta personas fallecidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que policías y bomberos arribaron al lugar para llevar a cabo acciones para apagar el fuego, mientras que en los alrededores se estableció un cerco, evacuación de personas y el desvío a la circulación vehicular.

Además, el cuerpo de bomberos agregó que en el incidente se vieron involucrados tráileres y vehículos particulares, afectados por la explosión de la pipa de gas LP, con capacidad de 49 mil 500 litros de combustible.

Asimismo, un helicóptero de los Cóndores realiza un sobrevuelo de apoyo al personal en campo.

Cierre del Metro

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, cerraron la estación Santa Marta de Línea A.

El resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz, por lo que llamó a los usuarios a tomar sus previsiones.

¿Qué ocurrió en Santa Martha Acatitla?

A las 14:20 horas de este miércoles, en inmediaciones de la estación Santa Martha del Metro, se registró la explosión de una pipa de gas.

Los hechos se dieron en la Autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

Al lugar se movilizan servicios de emergencia para atender la situación y verificar la magnitud de los daños.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que el incidente se habría originado debido a la volcadura de la pipa que posteriormente se impactó y derivó en la explosión.

Hasta el momento, 57 personas resultaron lesionadas, de los cuales 19 lesionados fueron trasladados a hospitales, la mayoría están graves. Asimismo, hubo 18 vehículos involucrados.