Mata a sujeto en pleno velorio en la Miguel Hidalgo; SSC-CDMX lo detiene

Un sujeto disparó y mató a un hombre en un funeral. Foto: Gettyimages

Un sujeto le disparó a una persona durante un velorio en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). El video de la acción cobró notoriedad entre usuarios de redes sociales porque la escena es aterradora.

Fuerte video en la Miguel Hidalgo

El video lo colocaron diversos usuarios como @MrElDiablo8 en donde se observa a un hombre apuntar a otro y luego disparar. El individuo salió corriendo de la funeraria ubicada en la esquina de Parque Lira y General José Morán.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Detiene a sujeto

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Ampliación Daniel Garza escucharon la detonación de arma de fuego, por ello, acudieron a investigar.

Con las precauciones que requería la situación, subieron al segundo nivel del establecimiento, donde se llevaban a cabo los servicios funerarios de un hombre, y encontraron a un joven tendido en el piso, con manchas hemáticas en el brazo izquierdo, indicó la SSC en un comunicado.

De inmediato, sus familiares lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron a un hospital cercano, donde el personal médico lo diagnosticó sin signos vitales a causa de un disparo de arma de fuego.

Tras revisar las cámaras de videovigilancia del lugar, los policías observaron que un sujeto sacó un arma de una pequeña mochila y se la entregó a otro hombre, quien disparó directamente contra la víctima; después, ambos escaparon. Con base en las características físicas y de vestimenta de los posibles responsables, los oficiales iniciaron su búsqueda en el perímetro.

Poco después, ubicaron a uno de ellos. Al interceptarlo, y conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva, en la que le encontraron un arma corta con tres cartuchos útiles en el cargador, sin que pudiera acreditar su legal portación.

El hombre, de 27 años, fue detenido. Tras leerle sus derechos, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, junto con el arma asegurada.