Mayor lluvia de la temporada inunda el oriente de CDMX, afecta viviendas y el Metro

Foto: SSC

Con Alerta Púrpura por lluvias en Iztapalapa, autoridades acotan que hoy se registró la jornada más intensa de la temporada, con afectaciones en diversos puntos de la demarcación. Además, la Línea A del Metro opera con RTP de Guelatao a Santa Marta.

Asimismo, aunque en la parte del Estado de México, el IMSS volvió a registrar ingreso de agua en el Hospital General de Zona No. 53 de Los Reyes La Paz, teniendo que reubicar pacientes a zonas seguras.

¿Qué está pasando en Iztapalapa?

Apenas a 16 días de su última ocasión, este sábado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció la suspensión de su servicio entre las estaciones Guelatao y Santa Marta de la Línea A para realizar labores de bombeo ante el ingreso de agua de lluvia a la zona de vías.

Ante ello, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) activó el servicio provisional para el tramo en las estaciones:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Mientras que, esta sería la onceava ocasión en el año en que el STC Metro ha tenido que suspender operaciones en algún tramo de la Línea A, seis de estas a causa de las lluvias en el exterior. Hoy, la marcha de seguridad fue activada en las 12 líneas, sin otras suspensiones.

Alerta por lluvias

Por otra parte, tras activar de 19:00 a 23:00 horas las alertas Púrpura, Roja, Naranja y Amarilla, cubriendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la Segiagua afirma que, según el radar meteorológico, ya pasó la lluvia intensa.

En su reporte de las 22:30 horas, José Mario Esparza, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), destacó que este 27 de septiembre se registró la lluvia más intensa de la temporada en la CDMX, con más de 91 milímetros de agua en la zona oriente de la capital.

Agregó que la Ciudad de México recibió durante el día 29.8 millones de metros cúbicos de agua, y más de 63.3 millones a nivel metropolitano, destacando que, mientras Iztapalapa superó los 90 mm de agua, algo que, dijo, no había ocurrido este año, mientras que más de 15 estaciones plurimétricas rebasaron los 30 mm de lluvia.

Toda vez que se registraron al menos 69 inundaciones en la ciudad, además de caída de árboles y postes de energía eléctrica, y vehículos y viviendas afectados, sobre todo en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero:

Iztapalapa: Ejército de Oriente Santa María Aztahuacán Súper Manzana 5 Unidad Habitacional Vicente Guerrero

Tláhuac: La Lupita Tierra y Libertad La Conchita Nopalera

Gustavo A. Madero: Las Arboledas Tláhuac Cuchilla del Tesoro



En tanto que, tanto el Gobierno de la Ciudad de México, como la Segiagua, destacaron que seguirán las labores de limpieza y desazolve para permitir el ingreso de más agua al drenaje profundo y bajar los niveles en la superficie, toda vez que se prevé que las lluvias bajen de intensidad durante la madrugada.

