“Me empezaron a apachurrar”: denuncian nueva forma de robo en Centro Histórico de CDMX

En CDMX siguen los robos en calles del Centro. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la zona del Centro Histórico, el creador de contenido Kain Arrieta denunció una modalidad de robo que catalogó como “nueva”, luego de que un grupo de sujetos lo rodeara para intentar asaltarlo.

¿Qué se sabe del robo estilo “manada” en CDMX?

El video fue compartido en su cuenta de TikTok (@kain_arrieta07), donde relató el intento de robo ocurrido en calles del Centro Histórico, sin precisar la ubicación exacta, ya que este modus operandi se presenta en varias zonas de la capital.

@kain_arrieta07 Así es l Nueva forma de robar en la CDMX! 🥲🚨 ♬ sonido original – Kain Arrieta

“Tengan cuidado. Así es la manera en que andan robando. Estaba caminando en el Centro de la Ciudad de México cuando, de pronto, se me juntaron cuatro personas. Se me hizo algo muy raro. Me empezaron a arrinconar y apachurrar, en ese momento me puse en alerta. Me empezaron a decir groserías y comenzaron a actuar de forma agresiva. Por más que intentaba salir, las personas me apretaban más. De pronto sentí una mano que intentaba meterse en mi pantalón. Le dije: ‘¿Qué te pasa?’, pero seguían insistiendo. Me arrinconaron tanto que me empecé a asustar. Ahí entró mi modo adrenalina y los empujé con toda mi fuerza. Salí corriendo”.

El creador también explicó que los agresores comenzaron a seguirlo y él pidió ayuda, pero nadie le respondió. Finalmente, logró llegar a donde estaban sus amigos.

“Las personas ya no se acercaron, nada más me veían con cara de ‘quiero tus cosas’. Por suerte, no me pasó nada”.

En los comentarios, varios usuarios señalaron que este tipo de robo no es nuevo, ya que desde hace tiempo se reporta el estilo “carterista” en calles del Centro Histórico. Además, en otras zonas, como en los alrededores de la Plaza de la Tecnología, se presenta una variante, donde presuntos vendedores de servicios para celulares conducen a las víctimas a pasillos solitarios para asaltarlas.

Una usuaria identificada como Socorro Salazar confirmó el relato de Arrieta, indicando que a ella le ocurrió algo similar en la calle Correo Mayor y en Anillo de Circunvalación, zonas con gran presencia de comercio.

El creador finalizó con un llamado a no normalizar la violencia:

“En México ya vemos la violencia y el crimen como si fueran parte de la vida. Eso es lo más peligroso: creer que es normal. Nada va a cambiar… hasta que dejemos de aceptarlo”.

