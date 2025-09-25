GENERANDO AUDIO...

La policía permanece afuera del CCH Sur. Foto: Cuartoscuro.

Lex Ashton, alumno que atacó con una guadaña en el CCH Sur, afirmó que “se inspiró en lo que ha pasado en Estados Unidos” para apuñalar a un estudiante, que perdió la vida, y un trabajador en el plantel de la UNAM, el lunes 22 de septiembre; añadió que su intención era asesinar a seis personas.

Revelan parte médico de Lex Ashton, agresor del CCH Sur

De acuerdo con el supuesto reporte médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelado por el periodista especializado en temas de seguridad y justicia, Carlos Jiménez, el joven de 19 años presentó ideas homicidas desde hace varios años, asociadas a episodios de bullying del que fue víctima, por lo que el lunes 22 de septiembre acudió al Colegio de Ciencias y Humanidades Sur (CCH Sur), con intenciones de matar.

Según se lee en el documento, se inspiró en lo que ha pasado en Estados Unidos, además de que su intención era atacar a seis personas, pero solamente asesinó a una, antes de ser contenido por un trabajador del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Comenta la presencia de ideas homicidas desde hace varios años asociadas a bullying, por lo que el día de ayer acude a plantel escolar con intenciones homicidas, realizando heridas mortales a tercera persona desconocida por él, ‘me inspiré en lo que ha pasado en Estados Unidos’, ‘yo me quería chingar a 6 cabrones, pero sólo se pudo uno porque otro pendejo me agarró’”.

Papá, bipolar; hermana, con intento de suicidio y víctima de bullying

El mismo documento detalla que Lex Ashton, quien había terminado la preparatoria este 2025, pero aún tenía materias pendientes, confesó que su padre sufría de trastorno bipolar, mientras que su hermana, que padecía depresión, tuvo un intento de suicidio hace 4 años.

Reveló que fue víctima de bullying desde la primaria y que, en enero de 2024, presentó síntomas depresivos.

“Estuvo siendo atendido por psicología de la UNAM durante 6 meses. Refiere haber presentado mejoría; sin embargo, los síntomas se exacerban en agosto de 2024, refiriendo tristeza, desánimo, desesperanza posterior a recibir diagnóstico de litiasis renal”.

El reporte médico, con fecha del martes 23 de septiembre, concluye con el diagnóstico: episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos.

Relacionan a asesino de CCH Sur con peligrosa ideología Red Pill

Lex Ashton ha sido relacionado con la ideología Red Pill (Píldora Roja), que de acuerdo con el ensayo “Masculinidad (es) sociodigitales” de la UNAM, la cual sostiene que la sociedad discrimina a los hombres, no a las mujeres.

“La ‘realidad’ de que las mujeres gobiernan el mundo sin asumir la responsabilidad, y que a sus víctimas masculinas no se les permite quejarse. Esto convierte a La Píldora Roja en una queja masculina continua, multiforme y actualizada, enclavada en el corazón de la llamada manosfera, una red de sitios web dedicados tanto al movimiento por los derechos de los hombres como a cómo ligar con mujeres”, destaca también el artículo “Swallowing the Red Pill: a journey to the heart of modern misogyny” del medio The Guardian.

Después de perpetrarse los hechos en el CCH Sur, que terminaron con el joven arrojándose de un edificio del plante educativo, se dio a conocer un supuesto perfil en Facebook de Lex Ashton, así como mensajes en donde manifestó odio a las mujeres e intenciones de quitarse la vida.

“Ya estoy harto de este mundo, nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer y la neta me duele, me duele saber que los chads pueden disfrutar de las foids y yo no, yo lo he perdido todo, no tengo trabajo ni familia ni amigos, no tengo motivos para seguir con vida, pero saben qué, no pienso irme solo, voy a retribuir a todas esas malditas y todo lo van a ver en las noticias. Doy las gracias a los brocels que me apoyaron con la idea, son lo único que voy a extrañar de este mundo, pero eso ya da igual, los veo en el infierno”.

Lex Ashton.

Reportes señalan que el joven de 19 años, además de congeniar con la ideología Red Pill, formaba parte de Curincels OG y Farmacia Curincels, grupos de Facebook que incitan al odio y la violencia hacia las mujeres.