Médicos Sin Fronteras y colectivo Hasta Encontrarles encabezan movilizaciones en CDMX este jueves

Movilizaciones en CDMX para este 18 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que se realizarán Médicos Sin Fronteras y el colectivo Hasta Encontrarles, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, 10 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Principales concentraciones programadas

Desde temprano

  • Vecinas y vecinos de San Pablo Chimalpa
    • ⏰ 06:00 h
    • 📍 Constitución y Callejón Independencia, Alcaldía Cuajimalpa
    • ✊ Exigen validar el paso de vehículos foráneos y resolver problemas de movilidad en la zona.
  • Vecinos de la Colonia El Capulín
    • ⏰ 07:00 h
    • 📍 Av. de las Torres y Bajada de Capulín, Álvaro Obregón
    • ✊ Solicitan restablecimiento de suministro de agua potable.
  • Colectivo “Hasta Encontrarles”
    • ⏰ 07:00 h
    • 📍 Estaciones “Chabacano” y “Deportivo 18 de Marzo” del Metro
    • ✊ Exigen brigadas de búsqueda de desaparecidos en zonas de conflicto en CDMX.

Durante la mañana

  • Colectiva “Las Tonantzin”
    • ⏰ 10:00 h
    • 📍 Reclusorio Oriente, Iztapalapa
    • ✊ Rechazan medidas que limitan su derecho a manifestarse.
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • ⏰ 10:00 h
    • 📍 Congreso de la Ciudad de México y otras ubicaciones en Cuauhtémoc
    • ✊ Demandan espacios de diálogo sobre legalización de cannabis.
  • Colectivo “Laboratorio 4:20”
    • ⏰ 10:00 h
    • 📍 Calzada Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez
    • ✊ Realizarán actividades culturales y recolección de firmas por despenalización del cannabis.

A mediodía

  • Médicos Sin Fronteras
    • ⏰ 11:00 h
    • 📍 Jardín Pushkin, Cuauhtémoc
    • ✊ Protestan por el conflicto en Gaza y restricciones de ayuda humanitaria.
  • Juventud del Grupo de Acción Revolucionaria
    • ⏰ 11:00 h
    • 📍 Facultad de Ingeniería de la UNAM, Coyoacán
    • ✊ Foro en apoyo a Palestina y contra la ocupación en Gaza.
  • Movimiento Cannábico Mexicano
    • ⏰ 12:00 h
    • 📍 Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
    • ✊ Piden inclusión de la regulación del cannabis en la agenda legislativa.
  • Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
    • ⏰ 12:00 h
    • 📍 Juzgados Penales, Col. Doctores, Cuauhtémoc
    • ✊ Exigen justicia por repartidor atropellado en Santa Fe.
  • Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
    • ⏰ 12:40 h
    • 📍 Circuito Mario de la Cueva, Coyoacán
    • ✊ Actividad simbólica: plantación de un olivo por Palestina.

