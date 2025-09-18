GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 18 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 18 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que se realizarán Médicos Sin Fronteras y el colectivo Hasta Encontrarles, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, 10 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Principales concentraciones programadas

Desde temprano

Vecinas y vecinos de San Pablo Chimalpa ⏰ 06:00 h 📍 Constitución y Callejón Independencia, Alcaldía Cuajimalpa ✊ Exigen validar el paso de vehículos foráneos y resolver problemas de movilidad en la zona.

Vecinos de la Colonia El Capulín ⏰ 07:00 h 📍 Av. de las Torres y Bajada de Capulín, Álvaro Obregón ✊ Solicitan restablecimiento de suministro de agua potable.

Colectivo “Hasta Encontrarles” ⏰ 07:00 h 📍 Estaciones “Chabacano” y “Deportivo 18 de Marzo” del Metro ✊ Exigen brigadas de búsqueda de desaparecidos en zonas de conflicto en CDMX.



Durante la mañana

Colectiva “Las Tonantzin” ⏰ 10:00 h 📍 Reclusorio Oriente, Iztapalapa ✊ Rechazan medidas que limitan su derecho a manifestarse.

Colectivo “La Comuna 4:20” ⏰ 10:00 h 📍 Congreso de la Ciudad de México y otras ubicaciones en Cuauhtémoc ✊ Demandan espacios de diálogo sobre legalización de cannabis.

Colectivo “Laboratorio 4:20” ⏰ 10:00 h 📍 Calzada Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez ✊ Realizarán actividades culturales y recolección de firmas por despenalización del cannabis.



A mediodía

Médicos Sin Fronteras ⏰ 11:00 h 📍 Jardín Pushkin, Cuauhtémoc ✊ Protestan por el conflicto en Gaza y restricciones de ayuda humanitaria.

Juventud del Grupo de Acción Revolucionaria ⏰ 11:00 h 📍 Facultad de Ingeniería de la UNAM, Coyoacán ✊ Foro en apoyo a Palestina y contra la ocupación en Gaza.

Movimiento Cannábico Mexicano ⏰ 12:00 h 📍 Cámara de Diputados, Venustiano Carranza ✊ Piden inclusión de la regulación del cannabis en la agenda legislativa.

Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes ⏰ 12:00 h 📍 Juzgados Penales, Col. Doctores, Cuauhtémoc ✊ Exigen justicia por repartidor atropellado en Santa Fe.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM) ⏰ 12:40 h 📍 Circuito Mario de la Cueva, Coyoacán ✊ Actividad simbólica: plantación de un olivo por Palestina.



