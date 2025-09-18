Médicos Sin Fronteras y colectivo Hasta Encontrarles encabezan movilizaciones en CDMX este jueves
Este jueves 18 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que se realizarán Médicos Sin Fronteras y el colectivo Hasta Encontrarles, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, 10 rodadas ciclistas y 14 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Principales concentraciones programadas
Desde temprano
- Vecinas y vecinos de San Pablo Chimalpa
- ⏰ 06:00 h
- 📍 Constitución y Callejón Independencia, Alcaldía Cuajimalpa
- ✊ Exigen validar el paso de vehículos foráneos y resolver problemas de movilidad en la zona.
- Vecinos de la Colonia El Capulín
- ⏰ 07:00 h
- 📍 Av. de las Torres y Bajada de Capulín, Álvaro Obregón
- ✊ Solicitan restablecimiento de suministro de agua potable.
- Colectivo “Hasta Encontrarles”
- ⏰ 07:00 h
- 📍 Estaciones “Chabacano” y “Deportivo 18 de Marzo” del Metro
- ✊ Exigen brigadas de búsqueda de desaparecidos en zonas de conflicto en CDMX.
Durante la mañana
- Colectiva “Las Tonantzin”
- ⏰ 10:00 h
- 📍 Reclusorio Oriente, Iztapalapa
- ✊ Rechazan medidas que limitan su derecho a manifestarse.
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- ⏰ 10:00 h
- 📍 Congreso de la Ciudad de México y otras ubicaciones en Cuauhtémoc
- ✊ Demandan espacios de diálogo sobre legalización de cannabis.
- Colectivo “Laboratorio 4:20”
- ⏰ 10:00 h
- 📍 Calzada Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez
- ✊ Realizarán actividades culturales y recolección de firmas por despenalización del cannabis.
A mediodía
- Médicos Sin Fronteras
- ⏰ 11:00 h
- 📍 Jardín Pushkin, Cuauhtémoc
- ✊ Protestan por el conflicto en Gaza y restricciones de ayuda humanitaria.
- Juventud del Grupo de Acción Revolucionaria
- ⏰ 11:00 h
- 📍 Facultad de Ingeniería de la UNAM, Coyoacán
- ✊ Foro en apoyo a Palestina y contra la ocupación en Gaza.
- Movimiento Cannábico Mexicano
- ⏰ 12:00 h
- 📍 Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
- ✊ Piden inclusión de la regulación del cannabis en la agenda legislativa.
- Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
- ⏰ 12:00 h
- 📍 Juzgados Penales, Col. Doctores, Cuauhtémoc
- ✊ Exigen justicia por repartidor atropellado en Santa Fe.
- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM)
- ⏰ 12:40 h
- 📍 Circuito Mario de la Cueva, Coyoacán
- ✊ Actividad simbólica: plantación de un olivo por Palestina.