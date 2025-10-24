Megabloqueo de transportistas en CDMX: posibles calles afectadas y rutas alternas

GENERANDO AUDIO...

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció un megabloqueo para el miércoles 29 de octubre, luego de acusar que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), cerró el diálogo sobre el aumento a la tarifa del transporte público concesionado.

¿Qué vialidades podrían ser afectadas por el megabloqueo?

Los transportistas preveen bloqueos en las principales avenidas y vías de comunicación de la CDMX, por lo que recomendaron a la ciudadanía considerar rutas alternas.

Entre las vialidades que podrían verse afectadas se encuentran:

Avenida Ignacio Zaragoza

Avenida Constituyentes

Avenida Insurgentes Norte

Periférico Norte

Rutas alternas

Para Calzada Ignacio Zaragoza se sugiere tomar Avenida Texcoco o Calzada Ermita Iztapalapa como vías alternas.

Para Avenida Constituyentes, una alternativa es usar Paseo de la Reforma o el Eje 1 Norte para desviar tráfico y evitar la zona bloqueada.

Para Avenida Insurgentes Norte: En caso de cierres o marchas en la vía, se recomienda usar el Circuito Interior.

Para Anillo Periférico Norte, se puede optar por la Avenida Dr. Gustavo Baz Prada o incluso la Autopista Naucalpan–Ecatepec para franquear la zona.

El gremio aseguró que la administración capitalina incumplió los acuerdos asumidos previamente, entre ellos el análisis de un incremento en la tarifa y la entrega de un bono al combustible. Indicaron que, tras más de 60 mesas de trabajo a lo largo de un año, las autoridades “sólo vertieron promesas incumplidas”.

“Nos atendió en persona y delegó el trabajo a los secretarios de Gobierno y Movilidad, pero ambos desoyeron las instrucciones de la mandataria y se pasaron la responsabilidad uno al otro”, señalaron los voceros de la FAT, en referencia a César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto.

Aunque ofrecieron disculpas por las afectaciones, justificaron la protesta como una respuesta a la “cerrazón” del Gobierno capitalino. Recordaron que en el Estado de México ya se autorizó un aumento de 2 pesos a la tarifa del transporte público, mientras que en la Ciudad de México permanece en 6 pesos.