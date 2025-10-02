GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 2 de octubre

Este jueves 2 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará por el 57 aniversarios de la Matanza de Tlatelolco de 1968, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, tres citas agendadas, dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas y Manifestaciones

1. Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM)

Hora: 15:00

15:00 Lugar de salida: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Demanda: Marcha por el 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.

Marcha por el 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Observaciones: Se recomienda evitar las rutas cercanas a esta marcha, ya que se esperan más de 1,500 participantes.

2. Comité 68 “Proliferantes Democráticos”

Hora: 16:00

16:00 Lugar de salida: Plaza de las Tres Culturas

Plaza de las Tres Culturas Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Demanda: Marcha en conmemoración del 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con el objetivo de exigir justicia por las víctimas del movimiento y la continuación de la lucha por los derechos humanos.

Marcha en conmemoración del 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con el objetivo de exigir justicia por las víctimas del movimiento y la continuación de la lucha por los derechos humanos. Actividades: 10:00 hrs. Visita al mural “1968, Semillas y Memoria” en el estado de Chihuahua. 13:00 hrs. Mitin “La Lucha Sigue”. 16:00 hrs. Inicio de la marcha hacia el Zócalo.

Aforo estimado: 8,000 personas.

3. Movimiento Cannábico Mexicano

Hora: 12:00

12:00 Lugar de salida: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66.

Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66. Demanda: Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis y el respeto de los derechos humanos.

Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis y el respeto de los derechos humanos. Aforo estimado: 100 personas.

4. Colectivo “Raíz 68”

Hora: 12:00

12:00 Lugar de salida: Estación “Guelatao” de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Estación “Guelatao” de la línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Demanda: Marcha en honor al 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con participación de jóvenes y colectivos solidarios.

Marcha en honor al 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, con participación de jóvenes y colectivos solidarios. Aforo estimado: 100 personas.

5. Colectivo Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria.

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria. Demanda: Marcha en conmemoración del 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.

Marcha en conmemoración del 57° aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Aforo estimado: 150 personas.

