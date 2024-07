Megaoperativo en Iztapalapa: 4 mil elementos refuerzan la seguridad en la alcaldía

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia local (FGJ-CDMX), desplegó un megaoperativo con más de 4 mil elementos para reforzar la seguridad en la alcaldía Iztapalapa, informó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

El operativo se desplegó en 18 colonias de la alcaldía Iztapalapa: Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Buena Vista, Polvorilla, Las Peñas, Puente Blanco, San Lorenzo Tezonco, Lomas de San Lorenzo, El Molino, José López Portillo, Renovación, Chinampac de Juárez. También la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ejército de Agua Prieta, Ejército de Oriente, Ejército Constitucionalista, Juan Escutia, Ermita Zaragoza. Y Santa Martha Acatitla.

Además, Batres Guadarrama aseguró que Iztapalapa es la alcaldía que más ha disminuido en índices de delitos de alto impacto durante la actual administración.

“… Probablemente, la alcaldía donde se ha visto la mayor disminución y me interesa subrayar esto porque no es Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes. Está lejos de ello, no está en el primer lugar ni en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, anda por el noveno más o menos”.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX.