¡Mejor ahórrala! Colonias de Tlalpan tendrán baja presión del agua hasta el viernes

La reducción de sumistro inicia hoy. Foto: Gettyimages

A partir de las 9:00 horas de este miércoles 10 de septiembre, dos colonias de la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México (CDMX) tendrán un bajo suministro de agua que se prolongará hasta el próximo viernes 12 de septiembre.

¿Cuáles son las colonias afectadas por el bajo suministro de agua en Tlalpan?

En un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) detalló que las localidades afectadas por la baja cantidad de agua son San Fernando y Tlalpan Centro.

A través de redes sociales, la dependencia anunció, que debido a la reparación de una bomba sumergible del pozo Deportivo Vivanco, se tendrá baja presión en el suministro del agua durante más de 48 en la mencionada alcaldía.

Los trabajos, que inician hoy, contemplan la reparación de esta pieza para evitar la fuga del líquido que ya había sido reportado. De acuerdo con SEGIAGUA, se prevé que el viernes 12 de septiembre inicie la recuperación normal del suministro de forma paulatina. Para la tarde noche, el 100% de las colonias ya debería estar recibiendo agua.

¿Por qué hay tantos cortes agua en CDMX?

Los frecuentes cortes de agua en la Ciudad de México se deben a una combinación de factores. Gran parte de la red hidráulica es antigua y presenta fugas constantes, lo que reduce la eficiencia en la distribución. Además, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la falta de suficiente captación de agua de lluvia agravan la escasez.

Los trabajos de mantenimiento y reparación de bombas, pozos y tuberías provocan suspensiones temporales, mientras que el crecimiento urbano incrementa la demanda. La falta de planeación y la contaminación de fuentes también afectan la disponibilidad, generando cortes recurrentes en diversas alcaldías.

