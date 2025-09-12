SSC anuncia menú del “Torito” para Fiestas Patrias

GENERANDO AUDIO...

Menú del “Torito”. Foto: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer el menú que se servirá en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “Torito”, durante las Fiestas Patrias a quienes conduzcan en estado de ebriedad.

¿Qué servirán en el “Torito” el 15 de septiembre?

Para este 15 de septiembre, a las personas remitidas al “Torito” por conducir en estado de ebriedad se les ofrecerá como menú:

Sopa de codito

Pambazos

Dulces típicos como postre

Agua de sabor

¿Por qué las personas son remitidas al “Torito”?

De acuerdo con las autoridades, las personas que sean detenidas por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica y conduzcan en estado de ebriedad serán trasladadas al “Torito”.

El artículo 50 establece:

“Queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos”

¿Cuánto tiempo se pasa en el “Torito”?

El reglamento de Tránsito de la capital establece que aquel conductor que supere los límites de alcohol será sancionado con un arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas. Además, tendrá una penalización de seis puntos a la licencia para conducir.

Mientras que el vehículo será remitido al depósito vehicular.

La secretaría de seguridad exhortó a los conductores de la Ciudad de México a no conducir luego de ingerir bebidas alcohólicas y evitar, así, ser sancionados y remitidos al “Torito”.