Mercado de Jamaica celebrará su 68 aniversario con concierto gratis

| 11:13 | Redacción | Uno TV
Flores en el Mercado de Jamaica. Foto: Cuartoscuro

Flores, tradición y música: el Mercado de Jamaica, uno de los más emblemáticos y tradicionales de la Ciudad de México (CDMX), cumple 68 años de historia y lo festejará con un concierto gratuito para todo público.

El concierto se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre desde las 10:00 horas en el Mercado de Jamaica, ubicado en Guillermo Prieto número 45, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se espera la presentación musical de:

  • Grupo Contraste
  • El Combo loco
  • Tiberio y sus Gatos Negros
  • Embajadores de la Cumbia Dinamita
  • Los de la Banda
  • La Nueva Elegancia Norteña
  • Sonora 4 Rosas

Danny Daniel estará en el Mercado de Jamaica

Y como gran artista principal será Danny Daniel, mejor conocido como ”El Chico Maravilla” destacado por su música de estilo romántico y versátil, que ha conquistado escenarios en diferentes países por sus grandes éxitos como ”Vete Ya”, ”Perdóname” y ”Hechizo”

Además del espectáculo musical, los locatarios invitan a los asistentes a recorrer los pasillos del mercado, a degustar antojitos típicos y apreciar la enorme diversidad de flores y arreglos que han caracterizado el lugar.

La historia del Mercado de Jamaica

Inaugurado en 1957, el Mercado de Jamaica ha sido considerado un Patrimonio Cultural de la CDMX, pues es conocido por la venta de flores y plantas. Actualmente, se estima que vende cerca de 5 mil variedades, que llegan desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, incluyendo la exportación a Estados Unidos y a otros países.

El lugar cuenta con cerca de mil 150 vendedores, el 40% vende flores sueltas, el 25% arreglos florales y el 4.3% macetas y complementos similares. Algunos otros comerciantes hacen la venta de verdura, artículos de carnicería y para el hogar.

Hoy, 68 años después, el mercado se sigue manteniendo vivo con la esencia de la capital: color, sabor y musica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Obligan a “Papayita” a beber desengrasante y muere en Torreón

Coahuila

Obligan a “Papayita” a beber desengrasante y muere en Torreón

CDMX y Edomex, las entidades más golpeadas por la delincuencia: Inegi

Nacional

CDMX y Edomex, las entidades más golpeadas por la delincuencia: Inegi

No te asustes: sonará alerta sísmica por Simulacro Nacional 2025

Nacional

No te asustes: sonará alerta sísmica por Simulacro Nacional 2025

Más de mil 700 perros y gatos fueron sacrificados en Santa Catarina, asegura Mariana Rodríguez

Nuevo León

Más de mil 700 perros y gatos fueron sacrificados en Santa Catarina, asegura Mariana Rodríguez

Etiquetas: ,