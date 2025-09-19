GENERANDO AUDIO...

Flores en el Mercado de Jamaica. Foto: Cuartoscuro

Flores, tradición y música: el Mercado de Jamaica, uno de los más emblemáticos y tradicionales de la Ciudad de México (CDMX), cumple 68 años de historia y lo festejará con un concierto gratuito para todo público.

El concierto se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre desde las 10:00 horas en el Mercado de Jamaica, ubicado en Guillermo Prieto número 45, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se espera la presentación musical de:

Grupo Contraste

El Combo loco

Tiberio y sus Gatos Negros

Embajadores de la Cumbia Dinamita

Los de la Banda

La Nueva Elegancia Norteña

Sonora 4 Rosas

Danny Daniel estará en el Mercado de Jamaica

Y como gran artista principal será Danny Daniel, mejor conocido como ”El Chico Maravilla” destacado por su música de estilo romántico y versátil, que ha conquistado escenarios en diferentes países por sus grandes éxitos como ”Vete Ya”, ”Perdóname” y ”Hechizo”

Además del espectáculo musical, los locatarios invitan a los asistentes a recorrer los pasillos del mercado, a degustar antojitos típicos y apreciar la enorme diversidad de flores y arreglos que han caracterizado el lugar.

La historia del Mercado de Jamaica

Inaugurado en 1957, el Mercado de Jamaica ha sido considerado un Patrimonio Cultural de la CDMX, pues es conocido por la venta de flores y plantas. Actualmente, se estima que vende cerca de 5 mil variedades, que llegan desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, incluyendo la exportación a Estados Unidos y a otros países.

El lugar cuenta con cerca de mil 150 vendedores, el 40% vende flores sueltas, el 25% arreglos florales y el 4.3% macetas y complementos similares. Algunos otros comerciantes hacen la venta de verdura, artículos de carnicería y para el hogar.

Hoy, 68 años después, el mercado se sigue manteniendo vivo con la esencia de la capital: color, sabor y musica.

