Mercomuna CDMX: quiénes recibirán vales en septiembre 2025

FOTO: UNO TV

En septiembre de 2025, las personas que fueron beneficiarias del programa Mercomuna en 2024 recibirán vales de despensa según informó la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI). Durante este mes se entregarán las cartas-invitación con la fecha, hora y lugar para recoger los apoyos.

¿Qué es el Programa de Ingreso Social Mercomuna CDMX 2025?

El Programa de Ingreso Social MERCOMUNA Ciudad de México 2025 es una estrategia social del Gobierno de la CDMX que busca fortalecer la economía de las familias. Se entregan vales físicos que pueden canjearse en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías y locales en mercados públicos de la capital del país.

¿Quiénes recibirán vales de Mercomuna en septiembre 2025?

La SAPCI detalló que este mes se entregarán vales de Mercomuna a todas las personas que ya formaron parte del programa en 2024.

Aunque no se especificaron fechas exactas, se informó que los beneficiarios recibirán en los próximos días una carta-invitación, en la que se indicará el lugar, día y hora para recoger los vales.

Los montos que se pueden recibir son de mil, 2 mil o hasta 3 mil pesos, dependiendo de la asignación correspondiente.

¿Habrá nuevo registro para Mercomuna en septiembre 2025?

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México ni la SAPCI han anunciado nuevas inscripciones para el programa en septiembre.

Sin embargo, podrían continuar las visitas casa por casa de los servidores de la nación, ya que el objetivo es que en 2025 haya más de 335 mil familias beneficiarias y que en 2026 el apoyo llegue a cerca de 700 mil hogares en la CDMX.