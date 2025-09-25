GENERANDO AUDIO...

Línea 1 del Metro. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro llamó a los usuarios a prever sus tiempos de traslados en la Línea 1, debido a que el servicio concluirá a las 22:00 horas durante tres sábados y domingos entre el mes de septiembre y octubre.

¿Cuándo cerrará la Línea 1 del Metro a las 22:00 horas?

Autoridades del medio de transporte masivo de pasajeros detallaron que el servicio de la Línea 1 del Metro concluirá a las 22:00 horas durante los siguientes sábados y domingos:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

¿Por qué cerrará el Metro en la Línea 1?

La modificación del horario de servicio, agregó el STC, se debe ante la optimización de las pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTS) en los trenes NM22 y NM16, que se deben realizar previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

Por lo anterior, solicitan a los usuarios del Metro prever sus tiempos de traslado, “ya que en las fechas señaladas las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la Línea 1, Pantitlán y Chapultepec”.

Apoyo con autobuses

Al mismo tiempo, el STC adelantó que ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir de las 22:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24:00 horas.