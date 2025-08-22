GENERANDO AUDIO...

¿El Metro tiene afectaciones por las lluvias? Foto: Cuartoscuro

Las lluvias que se registran este viernes en la Ciudad de México provocaron que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aplicara la marcha de seguridad en varias de sus Líneas.

De acuerdo con el organismo, esta medida se implementa en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9 y B, con el fin de reducir la velocidad de los trenes y garantizar un trayecto seguro para los usuarios.

La aplicación de la marcha de seguridad puede ocasionar que el avance de los convoyes sea más lento de lo habitual, por lo que el Metro recomendó a los pasajeros tomar previsiones en sus traslados.

El STC recordó que estas acciones forman parte de los protocolos de seguridad que se activan durante condiciones de lluvia o tormenta eléctrica, con el objetivo de proteger a los usuarios y al personal que labora en la red.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

