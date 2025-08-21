metro-cdmx-anuncia-10-acciones-para-mejorar-su-servicio

GENERANDO AUDIO...

El Metro es el transporte público más importante de CDMX. Foto:Cuartoscuro/Archivo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció el Plan Estratégico de Mantenimiento 2025-2029, el cual consta de 10 puntos y beneficiará al traslado de capitalinos y personas del Edomex, pues se trata de uno de los transportes púbicos más importantes.

¿Cuáles son los 10 puntos del plan estratégico del Metro?

Los 10 puntos son:

Realizar mantenimiento sistemático anual a 278 trenes de las Líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A y B Contar con las refacciones necesarias para garantizar 278 trenes en operación, en caso de que surgiera una avería Ejecutar mantenimiento mayor/revisión general de 40 trenes de las Líneas 3, 8, 9 y B, durante el 2027 Rehabilitación de cinco trenes de la Línea 8 Sostener una constante de 3 mil horas de servicio de los trenes antes de avería, a lo largo del año Mantener una constante de 110 horas de servicio de las instalaciones fijas antes de avería, a lo largo del año Optimizar los procesos de adquisición continua de las refacciones, herramientas e insumos Realizar mantenimiento anual a más de 99 mil 963 equipos de instalaciones fijas (eléctricas, electrónicas, mecánicas u hidráulicas) Incrementar la disponibilidad de escaleras electromecánicas de 90 a 96%, diaria Aumentar la disponibilidad de elevadores de 91 a 98%, diaria

En un mensaje en su cuenta de X, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que se firmó el acuerdo para “garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad en la operación del Metro CDMX”.

“El día de hoy presentamos el Plan Estratégico de Mantenimiento Metro 2025-2029, un compromiso conjunto del Metro CDMX y del SNTSTC para garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad en la operación del Metro CDMX. Expresamos nuestro agradecimiento a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por su respaldo y visión, que permiten consolidar acciones en favor de millones de personas usuarias”.

Esta acción se realizará para asegurar el recorrido de los trenes y la seguridad de las personas usuarias.