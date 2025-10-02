Metro CDMX: cierran Zócalo y Pino Suárez; checa rutas alternas al Centro
El Sistema de Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México (CDMX) informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La medida se aplica como parte de los ajustes de movilidad por la marcha del 2 de octubre en la capital mexicana, que se llevará a cabo este jueves con motivo del 57 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968.
De acuerdo con el anuncio oficial, el cierre de estas estaciones se mantendrá el tiempo que sea necesario para garantizar el operativo de seguridad en la zona del Centro Histórico de la CDMX.
[PUEDES LEER: Fiscalía de la CDMX deslinda a Ocesa por tragedia en Axe Ceremonia 2025]
Rutas alternas para llegar al Centro Histórico
El Sistema de Transporte Colectivo, Metro, sugirió a los usuarios utilizar estaciones cercanas como alternativas de acceso al primer cuadro de la ciudad:
- Allende (L2)
- Merced (L1)
- San Juan de Letrán (L8)
- Bellas Artes (L2 y L8)
La recomendación es tomar previsiones y anticipar los traslados hacia el centro de la CDMX, ya que la afluencia se incrementará durante la jornada.
[PUEDES LEER: Difunden video del asesinato de mando policial capitalino durante asalto en Edomex]
Marcha del 2 de octubre en CDMX: horario y recorrido
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detalló que la marcha del 2 de octubre tendrá como punto de concentración la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El contingente saldrá a las 16:00 horas con rumbo al Zócalo capitalino.
“La movilización se prevé con una asistencia aproximada de 8 mil personas”, señaló la dependencia.
Además de la movilización principal, colectivos estudiantiles de la UNAM anunciaron la instalación de un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional, una vez concluida la marcha.