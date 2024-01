Conductor del Metro CDMX alerta por modus operandi para secuestrar a jóvenes; ¡esto le paso!

En una conocida cuenta de redes sociales, un conductor de un tren del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, narró el modus operandi del posible secuestro de una joven de 15 años.

En el video que se compartió en la cuenta de TikTok, limusinanaranja, un conductor de los trenes del Metro, narró, a manera de advertencia, cómo al llegar a la estación San Juan de Letrán, dirección Garibaldi, una joven de aproximadamente 15 años, empezó a sonreírle y saludarlo.

El andén como en un día normal se encontraba lleno y, al abrir su cabina el conductor del Metro, la chica se le acercó y le dijo: “Papá, que bueno que te encontré” y lo abrazó.

Aunque momentáneamente el conductor se sacó de onda, entendió todo cuando la joven le susurró mientras lo abrazaba, “¡Ayúdame!”.

“Lo comprendí totalmente”. Explica el hombre, quien continuó la plática con la joven, siguiéndole la corriente: “Hija, ¿cómo estás?, ¿qué vas a hacer allá con todos los usuarios?, ¡vente!”. Acto seguido, la subió a la cabina.

“La subí y cerré puertas”, refiere el conductor del Metro y dice que, en el andén, se quedó un hombre que se veía sospechoso.

Fue hasta que avanzó el tren que la chica se derrumbó y empezó a llorar. Le relató que ese hombre que se había quedado en el andén, la había estado siguiendo durante varias cuadras desde el Centro Histórico.

Cuando ya se encontraban en la estación, el sujeto había empezado a amenazarla con un cuchillo para que lo siguiera, en un intento de secuestro ante decenas de personas. Pero fue cuando llegó el convoy del Metro que él conducía que ella lo evadió.

El video donde narra lo ocurrido ha generado más de 2 mil 500 comentarios. En muchos de ellos, los usuarios de redes sociales, narran experiencias similares.

“Cuando iba en prepa, en Tacubaya me encontré a una compañera que casi no me hablaba, pero en cuanto me vio, se me acercó como si fuéramos las mejores amigas. Ella estaba temblando y me abrazó… se dio cuenta de que la iba siguiendo (una mujer) mientras hacía una llamada, después vio cómo dos sujetos más la veían”.

“A mí me pasó al revés, una mujer se me acercó y me dijo: “hola, ¿cómo estás?”, y me susurró: “un hombre te viene siguiendo”.

“Yo voy a la prepa en la tarde, así que salgo a las 6, paso por Oceanía siempre y en el transborde de Oceanía para Pantitlán una vez iba bajando las escaleras y un señor me dice “Toma, te regalo una rosa”. Y yo le iba a decir que no, pero me la pegó en el pecho y sólo la agarre, así que me fui al área de mujeres y vi cómo una señora me iba siguiendo y me espanté, la rosa la dejé en el piso antes de subirme”.

“Siempre le he dicho a mi hija, que, si pasara por algo así, grite, se jalonee, por qué más vale que quede ahí, a qué nunca sepamos de ella, es así”.

Usuarios de redes en respuesta a la alerta del conductor del Metro