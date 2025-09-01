Metro CDMX implementa marcha de seguridad en 8 de sus Líneas por lluvia

| 07:19 | Dulce Juárez | Uno TV
Estaciones estarán cerradas en Metro CDMX
Marcha de seguridad por lluvia. Foto: Cuatoscuro

La mañana de este lunes continúan las lluvias en la Ciudad de México (CDMX), lo que ha llevado al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a aplicar marcha de seguridad en varias de sus Líneas.

La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el fin de garantizar un trayecto seguro para las y los usuarios. Se encuentra activa en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

El Metro recomendó a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados, especialmente hoy que miles de niños regresan a clases, pues los tiempos de recorrido pueden ser mayores a lo habitual.

Te recomendamos:

Tipo de cambio hoy 1 de septiembre: dólar cotiza en 18.64 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 1 de septiembre: dólar cotiza en 18.64 pesos

Xi Jinping y Putin contra Occidente: claves de la cumbre de la OCS en China

Internacional

Xi Jinping y Putin contra Occidente: claves de la cumbre de la OCS en China

Ellos son los nuevos integrantes de la SCJN que rendirán protesta el 1 de septiembre

Nacional

Ellos son los nuevos integrantes de la SCJN que rendirán protesta el 1 de septiembre

Comerciantes afectados por Invea encabezan las movilizaciones este lunes en la CDMX

Ciudad de México

Comerciantes afectados por Invea encabezan las movilizaciones este lunes en la CDMX

Etiquetas: , , ,