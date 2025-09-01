Metro CDMX implementa marcha de seguridad en 8 de sus Líneas por lluvia

GENERANDO AUDIO...

Marcha de seguridad por lluvia. Foto: Cuatoscuro

La mañana de este lunes continúan las lluvias en la Ciudad de México (CDMX), lo que ha llevado al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a aplicar marcha de seguridad en varias de sus Líneas.

La medida consiste en reducir la velocidad de los trenes con el fin de garantizar un trayecto seguro para las y los usuarios. Se encuentra activa en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

El Metro recomendó a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados, especialmente hoy que miles de niños regresan a clases, pues los tiempos de recorrido pueden ser mayores a lo habitual.