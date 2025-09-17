Metro CDMX implementa marcha de seguridad por lluvia en distintos puntos de la capital

| 07:29 | Dulce Juárez | Uno TV
Estaciones estarán cerradas en Metro CDMX
Marcha de seguridad por lluvia. Foto: Cuatoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la capital se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A.

Esta medida implica que los trenes circulen a menor velocidad con el fin de garantizar un trayecto seguro para las y los usuarios.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar previsiones en sus traslados, ya que la reducción de velocidad puede generar ligeros retrasos en el servicio.

El Metro recordó que los avisos sobre la operación de la red se difunden a través de sus canales oficiales.

