Estaciones del Metro continúan trabajos de renovación. Foto: Cuatoscuro

El Metro de la Ciudad de México permanecerá con cierres parciales durante septiembre de 2025.

La mayoría de las líneas operará con normalidad; sin embargo, el poniente de la Línea 1 continuará sin servicio por las obras de modernización.

Cierres por obras y Fiestas Patrias en el Metro

Las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio permanecerán cerradas, por lo que los usuarios deberán considerar rutas alternas y el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

En 2025 se espera que, como ocurre cada año, la estación Zócalo-Tenochtitlán cierre temporalmente durante los festejos patrios. Se prevé que el acceso se restrinja tanto el 15 de septiembre por la ceremonia del Grito de Independencia, como el 16 de septiembre durante el desfile militar.

Fuera de estas afectaciones, no se tienen previstos más cierres en septiembre, aunque el STC recomienda consultar sus canales oficiales para conocer suspensiones de último momento.

Además, el Metro CDMX pide a los usuarios anticipar sus traslados y considerar alternativas de transporte mientras se mantienen las obras y cierres programados.

Renovación de la Línea 1: reapertura hasta 2025

El tramo de la Línea 1 del Metro, que va de Pantitlán a Observatorio, sigue en renovación y se espera que reabra en la parte poniente hasta finales de 2025, con lo que el servicio completo estaría funcionando en 2026.

Las obras contemplan:

Sistemas renovados al 100%

29 nuevos trenes con ahorro del 35% en energía

72 cámaras de seguridad en cada tren

Más de 2 mil cámaras en la flota completa



