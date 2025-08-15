Metro CDMX restablece servicio en Línea 2 tras cortocircuito

GENERANDO AUDIO...

Se reanuda circulación de trenes en Línea 2 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

El servicio en Línea 2 del Metro Ciudad de México (CDMX) se encuentra completamente restablecido después de que un cortocircuito en la interestación Pino Suárez–Zócalo provocara la suspensión temporal de la circulación de trenes entre Colegio Militar y Tasqueña, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC). Todas las estaciones operan con normalidad y en ambas direcciones.

Cortocircuito provoca suspensión temporal en Línea 2 del Metro CDMX

El STC Metro detalló que la interrupción del servicio se registró durante la mañana de este jueves, luego de que se detectara un cortocircuito en el tramo entre Pino Suárez y Zócalo-Tenochtitlan. Como medida preventiva, se desalojó a los usuarios que permanecían en los trenes detenidos, especialmente en el segmento entre San Antonio Abad y Pino Suárez.

Según el organismo, decenas de pasajeros fueron guiados a pie por personal de transportación y seguridad hacia zonas seguras dentro de las instalaciones. El área de instalaciones eléctricas del STC realizó maniobras para aislar la falla y restablecer la energía en la línea afectada.

“El servicio ya opera de manera regular en toda la Línea 2. Todas las estaciones se encuentran abiertas y la circulación de trenes es continua en ambos sentidos”, precisó el STC en sus redes sociales.

Atención a usuarios y maniobras de restablecimiento en Línea 2

El incidente fue atendido por brigadas de mantenimiento eléctrico, quienes verificaron el sistema de suministro de energía y realizaron pruebas de operación antes de reiniciar la circulación. Personal de seguridad del Metro y de Protección Civil participó en las labores de acompañamiento y evacuación, siguiendo los protocolos establecidos.

El STC reiteró que, ante cualquier eventualidad técnica, se prioriza la seguridad de las personas usuarias y que la suspensión temporal del servicio es una medida preventiva para evitar riesgos.

Antecedentes de interrupciones por fallas eléctricas

De acuerdo con registros oficiales del STC, en lo que va del año se han reportado tres suspensiones parciales en la Línea 2 del Metro CDMX por incidencias eléctricas, incluyendo cortocircuitos y sobrecargas. En cada caso, las maniobras de restablecimiento han incluido evacuaciones controladas y revisiones técnicas antes de reanudar el servicio.

