Algunos se molestaron: usuarios del Metro CDMX olvidan que ya no hay ingreso con boleto

Este lunes, en el Metro CDMX llegó, oficialmente, el fin de una era en la capital del país. En el primer día hábil de la extinción del boleto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hubo usuarios que olvidaron que el ingreso ya es únicamente con la tarjeta de Movilidad Integrada (MI).

La señora Isabel Fernández llegó a prisa a la estación Zócalo de la Línea 2. Olvidó su tarjeta y solicitó dos boletos; la respuesta de la taquillera fue que sólo había recargas.

“Se me olvidó, yo tengo mi tarjeta porque ya la había tenido que sacar, pero la verdad ahorita de rápido me vine y no la traigo, y ahorita compro boletos y me dicen que no hay boletos; entonces, ¿cómo entro?”.

Isabel Fernández, usuaria del Metro CDMX.