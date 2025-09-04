Metro de CDMX cumple 56 años; festeja con alta afluencia en varias Líneas

GENERANDO AUDIO...

El Metro CDMX cumple 56 años. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este 4 de septiembre, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) cumple 56 años; sin embargo, la celebración inició con alta afluencia en Líneas como la 8, 9, 3, A y B, la cuales son de mucha demanda.

Usuarios se quejaron de los retrasos directamente en la cuenta de X del Metro, donde los internautas comentaron:

“Buen día, ¿qué pasa en Línea 9? Ya llevamos largo rato esperando a que abran la puerta en Pantitlán para poder abordar”

“¿Cuál es el imprevisto en la Línea B? ¿No está lloviendo, de verdad cuál es la necesidad de que se pare tanto tiempo en cada estación? Pin… servicio cu… y encima todavía cobran por eso”

“¡No está lloviendo, por qué tan lenta la Línea 3!”

“Esto no es alta fluencia, más bien no hay servicio Línea 3, tomen sus precauciones.”

Ante los comentarios de los usuarios, el Metro de CDMX contestó:

“Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

Por lo general, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) responde a los usuarios sin dar tantos detalles, pues, la hora pico es bien complicada para los pasajeros de casi todas las Líneas.

Lluvias afectan marcha

El día de ayer, por las fuertes lluvias, la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, presentó problemas, pues, el agua se filtró a la zona de vías, por lo que el servicio quedó interrumpido y afectó a los usuarios. Ante la problemática, Adrián Rubalcava, director general del Metro, informó de la afectación:

“Aviso importante para las personas usuarias de la Línea A. Debido a intensas lluvias en la zona oriente de la Ciudad, no se ofrece servicio de Guelatao a La Paz”.

Al filo de las 19:00 horas, el servicio en la Línea A se restableció, pero la afectación es constante durante estos meses de lluvia.

“Se normaliza el servicio en la Línea A, de Pantitlán a La Paz, tras concluir los trabajos de retiro de agua derivados de las intensas lluvias en la zona oriente”, informó Rubalcava.

Dato curioso

“Desde 1969 hemos recorrido más de mil 650 millones de kilómetros, equivalentes a 4 mil 300 viajes a la Luna, y realizado más de 68 mil millones de traslados de usuarias y usuarios. Con tarifas accesibles y gratuidades, se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes de la capital”, explicó el director del Metro.