Metro opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao tras fuertes lluvias

GENERANDO AUDIO...

RTP apoya en traslado gratis por cierre parcial de la Línea A. Fotos:STC Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo, Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que el servicio en la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao debido a las fuertes lluvias registradas la tarde noche de este sábado en la capital del país. Personal especializado continúa con las labores de bombeo para retirar el agua acumulada en las vías y restablecer el servicio en todo el tramo lo antes posible.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló en sus redes sociales: “Se trabaja de forma permanente para normalizar el servicio en la Línea A”. Las autoridades pidieron a las personas usuarias mantenerse atentas a los avisos en redes sociales y altavoces de las estaciones.

Unidades de RTP realizan traslados gratuitos para las personas usuarias entre Guelatao y Santa Marta durante el cierre parcial.

[NO DEJES DE LEER: Mayor lluvia de la temporada inunda el oriente de CDMX, afecta viviendas y el Metro]

Metro CDMX realiza bombeo en la Línea A

El STC precisó que brigadas técnicas llevan a cabo maniobras de extracción de agua en diferentes puntos de la Línea A, donde las precipitaciones provocaron encharcamientos que impiden el paso seguro de los trenes hacia Santa Marta. “Nuestro personal especializado continúa en las zonas afectadas para reanudar el servicio completo en el menor tiempo posible”, indicó el organismo.

Mientras continúan los trabajos, se habilitó un servicio de apoyo con unidades de RTP para el traslado de usuarios entre Guelatao y Santa Marta. Estas unidades estarán disponibles durante el tiempo que dure la contingencia.

[NO DEJES DE LEER: Lluvias colapsan el AICM y controladores operan con personal mínimo, denuncia sindicato]

Recomendaciones para usuarios del Metro CDMX

Las autoridades del Metro CDMX recomendaron a las y los pasajeros tomar previsiones de tiempo y considerar rutas alternas, especialmente en horas de mayor afluencia. “Es fundamental mantenerse informados a través de las cuentas oficiales para conocer las actualizaciones del servicio”, subrayó el STC en su reporte más reciente.

El tramo afectado abarca una parte clave del oriente de la ciudad, que conecta municipios del Estado de México (Edomex) con la capital, por lo que se prevé alta demanda en las estaciones en operación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]