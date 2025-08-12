GENERANDO AUDIO...

Piden a los usuarios tomar previsiones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las lluvias torrenciales de la madrugada de este martes 12 de agosto dejaron estragos en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), pero uno de los más afectados fue el Metro Pantitlán, clave para miles de pasajeros de la capital y el Estado de México (Edomex).

La conexión entre la Línea A y las Líneas 1, 5 y 9 quedó cubierta por varios centímetros de agua, complicando el paso de miles de usuarios que, entre charcos y obstáculos, intentan llegar a sus andenes.

Usuarios de Metro Pantitlán se arriesgan al cruzar entre charcos y dovelas

[TAMBIÉN PUEDES LEER: AICM suspende operaciones por segundo día consecutivo debido a fuertes lluvias]

En videos que circulan en redes sociales se observa a los pasajeros improvisando su propio puente al caminar sobre dovelas naranjas colocadas por policías auxiliares, mientras otros optan por atravesar el agua directamente. Entre ellos, se encontraban adultos mayores con bastón, que prefirieron mojarse antes que arriesgarse a resbalarse y tener una fuerte lesión.

El trayecto, que normalmente se recorre en uno o dos minutos, se alargó hasta 10 debido a la aglomeración y a la dificultad para avanzar por la zona inundada. Las dovelas fueron colocadas en los laterales para agilizar el paso, pero el tránsito siguió siendo lento.

¿El Metro Pantitlán está funcionando?

Pese al problema, el servicio en todas las Líneas de Pantitlán continúa operando (a diferencia de Hangares, que suspendió el servicio por unas horas), aunque el desplazamiento entre ellas es complicado. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente, generando críticas sobre la infraestructura y el drenaje de una de las estaciones más concurridas del Metro, especialmente en temporada de lluvias.

Al momento, personal de limpieza del Metro ya se encuentra eliminando el agua filtrada.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]