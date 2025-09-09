Más Metrobús el fin de semana: Línea 1 amplía horario

| 17:03 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Metrobús amplía horario en Línea 1
Nuevo horario en el Metrobús. Foto: Cuartoscuro.

El servicio de transporte público de Metrobús en la Ciudad de México extenderá su horario en los fines de semana en la Línea 1, a partir del próximo 12 de septiembre.

 [¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Cuál será el nuevo horario de la Línea 1 del Metrobús?

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que, con el objetivo de brindar una mayor opción de movilidad y atender la demanda nocturna de las personas, la Línea 1 del Metrobús ampliará su servicio hasta la 1:00 horas.

Agregó que, a partir del 12 de septiembre, los días viernes y sábados, las rutas Indios Verdes-El Caminero e Indios Verdes-Insurgentes operarán de la siguiente manera:

  • De las 4:30 a las 0:00 horas, el servicio será de manera normal, pero, durante el horario extendido, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximadamente de 10 minutos.
  • Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes, a la 1:00 horas en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Apple presenta los nuevos iPhone 17: van desde 20 mil hasta más de 50 mil pesos; éstos son los modelos que llegarán a México]

Costo del Metrobús en horario extendido

Las autoridades capitalinas señalaron que el servicio en horario extendido mantendrá la tarifa de 6 pesos y el ingreso es a través de las diferentes formas de pago y acceso con las que cuenta el Metrobús.

Para mayor información de los horarios de las últimas salidas de cada terminal, el servicio de Metrobús invita a ingresar al siguiente portal web:

Te recomendamos:

Hallan muerto a capitán de la Marina señalado en red de huachicol fiscal

Nacional

Hallan muerto a capitán de la Marina señalado en red de huachicol fiscal

Periodistas y activista salvan a “Apolo”, un perrito abandonado en CDMX; ahora, los quieren demandar

Ciudad de México

Periodistas y activista salvan a “Apolo”, un perrito abandonado en CDMX; ahora, los quieren demandar

DEA lanza operativo global contra el Cártel de Sinaloa; más de 600 detenidos

Estados Unidos

DEA lanza operativo global contra el Cártel de Sinaloa; más de 600 detenidos

Hacienda entrega a diputados Paquete Económico 2026; prevé ingresos por 8.7 billones de pesos

Nacional

Hacienda entrega a diputados Paquete Económico 2026; prevé ingresos por 8.7 billones de pesos

Etiquetas: ,