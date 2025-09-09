GENERANDO AUDIO...

Nuevo horario en el Metrobús. Foto: Cuartoscuro.

El servicio de transporte público de Metrobús en la Ciudad de México extenderá su horario en los fines de semana en la Línea 1, a partir del próximo 12 de septiembre.

¿Cuál será el nuevo horario de la Línea 1 del Metrobús?

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que, con el objetivo de brindar una mayor opción de movilidad y atender la demanda nocturna de las personas, la Línea 1 del Metrobús ampliará su servicio hasta la 1:00 horas.

Agregó que, a partir del 12 de septiembre, los días viernes y sábados, las rutas Indios Verdes-El Caminero e Indios Verdes-Insurgentes operarán de la siguiente manera:

De las 4:30 a las 0:00 horas, el servicio será de manera normal, pero, durante el horario extendido, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximadamente de 10 minutos.

Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes, a la 1:00 horas en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

Costo del Metrobús en horario extendido

Las autoridades capitalinas señalaron que el servicio en horario extendido mantendrá la tarifa de 6 pesos y el ingreso es a través de las diferentes formas de pago y acceso con las que cuenta el Metrobús.

Para mayor información de los horarios de las últimas salidas de cada terminal, el servicio de Metrobús invita a ingresar al siguiente portal web: